Monika Chwajoł jest bohaterką programu "Królowe życia". Dołączyła do niego w szóstym sezonie i bardzo szybko zyskała sympatię widzów. Jej instagramowy profil śledzi już 111 tys. osób. Nic więc dziwnego, że regularnie publikuje posty i pokazuje, jak wygląda jej codzienność.

Celebrytka od lat jest w szczęśliwym związku z Jackiem. Pobrali się w 1999 roku, a owocem ich związku są córki Michelle i Nicolle. Monika Chwajoł nie tylko występuje w telewizyjnym show. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem firmy transportowej.



Nie da się ukryć, że coraz więcej kobiet decyduje się na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Chociaż niektóre z nich niechętnie się do tego przyznają, to Monika Chwajoł zdecydowanie nie ma z tym problemu.



Celebrytka za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowiła pokazać, jaką przeszła metamorfozę. Na jej instagramowym profilu można znaleźć zdjęcie z 2013 roku oraz teraźniejsze. Trzeba przyznać, że Monika Chwajoł zmieniła się w ciągu tych kilku lat.



Celebrytka wyznała, że na jej obecny wygląd wpływ miała przede wszystkim utrata wagi, operacja nosa, powiększenie ust oraz zmiana koloru włosów i sposobu malowania się. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani Moniki Chwajoł nie kryli zachwytu i nie szczędzili miłych słów.



Tak kochani na zdjęciu po lewej to ja w 2013 roku. Co się zmieniło ???? Dużo!!! Po pierwsze waga!!!!! Schudłam 13 kilo, po drugie?????? Zoperowałam nos, to zmieniło moja twarz i rysy z buzi. Zmieniłam kolor włosów, choć ciężko było się rozstać z platyną, która według mnie teraz była okropna. Powiększone delikatnie usta, inny makijaż oczu i twarzy oraz rzęsy. To wszystko spowodowało, że wyglądam troszkę inaczej.

Czytaj więcej:



Kasia Cichopek odsłoniła pupę na łódce. Tak wiele dawno nie pokazała...



Sylwia Grzeszczak pozuje w najmodniejszym kolorze roku



Aleksandra Domańska doświadczyła domowego porodu. Zdradziła szczegóły



Zobacz także:



Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.