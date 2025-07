Rękaw motylkowy - lekko zakrywa, nie dodaje objętości

Delikatny, luźno opadający rękaw w kształcie motyla to jeden z najłagodniejszych sposobów na zakrycie ramion. Świetnie maskuje górną część ręki, ale dzięki lekkości materiału nie tworzy masywnej sylwetki. Dobrze sprawdza się w sukienkach i bluzkach z cienkich tkanin - np. wiskozy czy lekkiej bawełny. Wygląda kobieco, zwiewnie i delikatnie.

Rękaw kimono - proste i naturalne krycie

Fason z szerokim, często jednolicie wszytym rękawem to idealne rozwiązanie, jeśli nie chcesz podkreślać ramion, ale nadal zależy ci na wygodzie i swobodnym kroju. Rękaw typu kimono tworzy płynne przejście od dekoltu do ramienia, dzięki czemu nie "odcina" tej części sylwetki. Plus za to, że wygląda dobrze zarówno w stylizacjach casualowych, jak i bardziej eleganckich.

Sukienka typu kimono Jeremy Moeller Getty Images

Rękaw ¾ - klasyka, która zawsze działa

To długość, która idealnie równoważy proporcje. Zakrywa to, co ma być zakryte, ale zostawia odkryte nadgarstki - a to właśnie one często wyglądają najszczuplej. Taki rękaw świetnie sprawdza się w sukienkach codziennych, ale też w tych bardziej formalnych. Jest praktyczny, ponadczasowy i zdecydowanie bezpieczny.

Jak sprytnie wysmuklić sylwetkę Jeremy Moeller Getty Images

Subtelne bufki - jeśli lubisz modowy twist

Rękaw z lekkim uniesieniem w ramieniu może optycznie wyrównać proporcje sylwetki, ale ważne, żeby nie był zbyt napompowany. Kluczem są materiały, które dobrze się układają - bez usztywnień. Takie bufki wyglądają efektownie, ale nie dodają objętości w niechcianych miejscach.

Rękaw koszulowy - na co dzień i do pracy

Sukienki i bluzki z koszulowym rękawem (czyli takim sięgającym do łokcia lub tuż za) to dobry wybór na lato. Można je lekko podwinąć, rozpiąć guzik, dopasować do figury. Takie fasony nie tylko maskują ramiona, ale też dodają sylwetce lekkości i luzu. Idealne do pracy, na spacer czy do walizki na wakacje.

Sukienki koszulowe na lato Raimonda Kulikauskiene Getty Images

Fasony z peleryną lub narzutką (ale nie babcine)

Jeśli szukasz ubrań na większe wyjścia, postaw na bluzki i sukienki z narzutkami, pelerynkami albo ozdobnymi zakładkami przy rękawach. To detale, które sprytnie tuszują ramiona, a jednocześnie wyglądają ciekawie i nietuzinkowo. Pamiętaj jednak, aby nie wybierać babcinych krojów z ciężkich, lejących materiałów czy koronek, które dodają lat.

