Poranna rutyna dla pary. Ma ogromne znaczenie dla trwałości związku

Dr Mark Travers jest psychologiem specjalizującym się w relacjach, badaniach nad szczęściem i osobowości.

Poświęcił się badaniom nad skalą satysfakcji ze związku i nad testem satysfakcji małżeńskiej.

To właśnie opierając się na ich wynikach doszedł do pewnych wniosków. Zastanawiał się, co może sprawiać, że niektóre związki są bardziej szczęśliwe i trwałe niż pozostałe.

Okazuje się, że diabeł tkwi w szczegółach i nie chodzi o żadne rewolucyjne zmiany.

Dr Travers w tekście dla "CNBC" jako pierwszy czynnik trwałości związków podaje "mini poranną rutynę".

Psycholog zwraca uwagę w swoich badaniach na to, że poranki w wielu domach są pospieszne i nerwowe, co niekorzystnie wpływa na relacje między partnerami. Oznacza to, że jedyną prawdziwą chwilą spędzoną w związku razem jest moment przebudzenia się w tym samym łóżku i ewentualny pospieszny pocałunek. Potem każda z osób w pośpiechu szykuje się do pracy.

Okazuje się, że tu leży pierwszy błąd, jaki popełniają pary. Szczęśliwe związki znajdują małe sposoby na rozpoczęcie dnia razem, nawet jeśli jest to tylko pięć lub 10 minut.

Może to oznaczać ustawienie budzika nieco wcześniej, aby przytulić się po przebudzeniu nieco dłużej, ścielenie łóżka podczas rozmowy o snach lub siedzenie obok siebie przy porannej kawie.

"Bez względu na to, jak ciężki może być rozpoczynający się właśnie dzień, wciąż mamy siebie nawzajem" - mówiły osoby badane przez dr Traversa.

Gdy jesteście osobno. Kontakt ma znaczenie

Mało kto w trakcie dnia pracy ma czas na długie, angażujące rozmowy z partnerem, tylko po to, by pozostać w kontakcie. Wysłanie krótkiej wiadomości, małej anegdoty lub szybka wiadomość o treści "myślę o Tobie", mogą wystarczyć, aby wzmocnić emocjonalną więź.

Pisanie do siebie krótkich wiadomości w ciągu dnia jest niezwykle ważne 123RF/PICSEL

Najszczęśliwsze pary według obserwacji badacza "meldują się" sobie wzajemnie w trakcie pracy, ale nie po to, by sprawować kontrolę nad drugą osobą, ale po to, by przypomnieć sobie nawzajem, że są najważniejsze.

Wystarczy kilka sekund, chociażby podczas przerwy na lunch, a nawet szybkiej wycieczki do łazienki, aby napisać do swojej drugiej połówki i przypomnieć jej o sobie w miły sposób.

Znajdź chwilę tylko dla siebie

Spędzanie czasu razem jest kluczowe dla związku, ale jest coś, co pomaga go rozwijać - czas w samotności każdego z partnerów.

Najszczęśliwsze pary według dr Traversa poświęcają kilka minut na samotny relaks po zakończeniu dnia pracy.

Jak wzmocnić związek w ciągu dnia? 123RF/PICSEL

Niezależnie od tego, czy jest to samotny spacer, szybki trening, czy po prostu spędzenie czasu z przekąską i ulubionym programem telewizyjnym, ten "czas dla siebie" pomaga oczyścić i wyciszyć umysł, dzięki czemu później możemy być zdaniem specjalistów obecni i cierpliwi dla swojego partnera.

Jednak gdy pobędziemy sami, później zdaniem psychologa powinniśmy naprawdę skupić się na spędzaniu czasu ze swoją drugą połową.

Co ważniejsze, czas ten powinien być realnie wypełniony wspólną aktywnością, a nie przebywaniem obok siebie.

