Badanie SW Research na zlecenie Fundacji ProKarton, które przeprowadzono w 2023 r., wykazało, że 92 proc. respondentów segreguje odpady opakowaniowe. Niestety nadal spory odsetek Polaków nie wie, do jakiego kontenera powinno się wyrzucać kartony po soku lub mleku . Wedle tych samych badań 59 proc. ankietowanych prawidłowo wskazało pojemnik, do którego powinien trafić taki karton.

Skoro już wiemy, do jakiego kontenera wyrzucać kartony po soku czy mleku, czas odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić z nakrętką. Możemy ją odkręcić, następnie zgnieść karton, ponownie przymocować nakrętkę do kartonu i wyrzucić całość do kontenera na metale i tworzywa sztuczne.