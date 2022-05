To koniec. Burzliwa historia związku Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Niedawno powitali na świecie syna, by chwilę później definitywnie się rozstać. To koniec wspólnej historii Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Do sądu wpłynął pozew rozwodowy, a para oczekuje na termin pierwszej rozprawy. Oto burzliwa historia ich związku.

Zdjęcie To koniec wspólnej historii Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego / credit TRICOLORS/East News / East News