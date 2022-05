Bella Hadid to bez wątpienia jedna z najważniejszych modelek we współczesnym świecie mody. Bella poszła w ślady swojej starszej siostry Gigi Hadid, a jej przygoda z modelingiem trwa od najmłodszych lat. Stylizacje Belli są inspiracją dla kobiet na całym świecie - tym bardziej, że jej styl jest trudny do zaszufladkowania. Supermodelka kreuje trendy i swobodnie łączy różne estetyki - od streetwearu po glam.

Bella Hadid kreuje trendy

Bella Hadid najczęściej stawia na awangardowe stylizacje, nie boi się trudnych fasonów i nietypowych dodatków. Modelka wybiera rzeczy nie tylko od topowych projektantów takich jak Chanel czy Prada, ale i te od tych mniej znanych. W jej szafie nie brakuje minimalistycznych sukienek ("naked dress"), skąpych crop topów czy krótkich spódniczek. Jej profil na Instagramie to nieustające źródło modowych inspiracji.

Bella Hadid w odważnej stylizacji

Zdjęcie Modelka postawiła na żółty top z głębokim dekoltem, do którego dobrała czarno-biało-żółtą kurtę Yamaha / BeautifulSignatureIG / SplashNews.com/East News / East News

Ostatnio modelka została przyłapana przez paparazzi, gdy ze swoim chłopakiem Markiem Kalmanem spacerowali po ulicach Nowego Jorku. Bella Hadid i tym razem zamieniła nowojorskie ulice na modowy wybieg.

Modelka postawiła na rozświetlający żółty top z głębokim dekoltem, do którego dobrała czarno-biało-żółtą kurtę Yamaha. Do tego supermodelka dobrała luźne, czarne skórzane spodnie i szpilki. Hadid uzupełniła stylizację niewielką torebką w kolorze czerwono-wiśniowym i pierścionkami.

Hadid o Met Gali: "Nie mogłam oddychać"

2 maja Bella Hadid pojawiła się na Met Gali. W jednym z wywiadów przyznała, że przez swój ciasny gorset nie mogła oddychać.

- Nawet nie sądzę, że mam jedno dobre zdjęcie z czerwonego dywanu. Zdaję sobie sprawę, że ludzie stoją tam przez 20 minut. A ja spojrzałam raz w lewo, raz w prawo i wbiegłam po schodach. Nie sądzę, żebym była tam dłużej niż 3 minuty. Nie wiem, czy to było po prostu moje zdenerwowanie czy nie mogłam oddychać przez ściśniętą talię - wspominała Hadid.

Motywem przewodnim tegorocznej Met Gali było hasło "In America: An Anthology of Fashion", czyli "W Ameryce - antologia mody". Stroje gości miały nawiązywać do mody z XIX stulecia, stylu "Gilded Glamour and White Tie", czyli "Pozłacany blask i biały krawat".

