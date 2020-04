Tomasz Kammel opowiedział o największych wpadkach

Popularny prezenter był gościem Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora w ich instagramowym cyklu #domówkaudowborów. Spotkanie stało się okazją do powspominania imprez, które panowie mieli okazję prowadzić, ale również związanych z nimi wpadek.

Zdjęcie Tomasz Kammel jest jednym z najpopularniejszych prezenterów /Andras Szilagyi /MWMedia

Tomasz Kammel przyznał, że szczególnym miejscem zawsze jest dla niego, pozostająca obecnie w remoncie, Sala Kongresowa.



- Ona pachnie dziesiątkami lat, które ma. Stoisz w tym samym miejscu i ugniatasz ten sam parkiet, który ugniatał Mick Jagger. Zawsze myślę o tym, ilu niesamowitych ludzi tam stało przed mną - powiedział. Prowadzący zdradził również, że to właśnie w Sali Kongresowej odbyła się impreza, podczas której zaliczył jedną z najpoważniejszych wpadek.

- Ta historia potwierdza to, co zawsze mówię, czyli że w naszym zawodzie mikrofon jest tym samym, co karabin w wojsku. Bez względu na to, czy jest nabity czy nie, zawsze myśl, że jest włączony. Na tej imprezie zapowiadałem gościa, który miał być objawieniem, hitem, ratunkiem dla firmy, która miała złe wyniki, nowym dyrektorem, który miał podnieść wszystkich pracowników na duchu. Wygłosił płomienne przemówienie, miał mikrofon nagłówny, schodzi ze sceny, na sali owacje, i nagle w głośnikach słychać jego głos: "Z takimi baranami, to już ja widzę, jak my damy radę" - wspominał dziennikarz.