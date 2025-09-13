Fran Drescher z "Pomocy domowej". Jak wygląda dziś?
Fran Dresher jako serialowa "Pomoc domowa" podbiła serca widzów na całym świecie - również Polaków. 68-letnia aktorka po zakończeniu komediowej serii kontynuowała swoją karierę, pojawiając się w wielu produkcjach. Niedawno wzięła udział w premierze kolejnej z nich: Spinal Tap II: The End Continues". Na czerwonym dywanie pojawiła się w stylizacji, której nie powstydziłaby się serialowa Fran Fine.
"Pomoc domowa" i "Niania"
Serial, który opowiada historię przeciętnej kobiety przed 30., która jednego dnia traci pracę i narzeczonego. Fran Fine w poszukiwaniu pieniędzy podejmuje pracę akwizytorki kosmetyków i tak trafia do drzwi Maxwella Sheffielda - bogatego producenta przedstawień na Broadwayu, wdowca samotnie wychowującego trójkę dzieci. Nie do końca samotnie, bo z pomocą niań, które jedna po drugiej uciekają od krnąbrnych latorośli bogacza. W chwili, gdy Fran staje w drzwiach rezydencji, producent pilnie poszukuje kogoś do opieki nad dziećmi i tak rozpoczyna się miłosna historia rodem z Kopciuszka, którą produkowano w latach 1994 - 1999.
Serial w oryginale nosił nazwę "The Nanny". Został wyemitowany w 90 krajach, polscy widzowie poznali go pod tytułem "Pomoc domowa". Cieszył się on tak ogromną popularnością w naszym kraju, że TVN zdecydował się stworzyć polską wersję "Niani", w której zagrała Agnieszka Dygant.
Zobacz również:
Pierwsza Frania
W oryginalnej "Pomocy domowej" główną rolę zagrała Fran Drescher, która w chwili rozpoczęcia zdjęć miała 37 lat. Tworząc kostiumy Fran Fine, eksperci na planie uznali, że musi mieć on swój niepowtarzalny styl. I tak powstały barwne, wzorzyste stroje, które balansowały na granicy pomiędzy wyzywającym stylem ulicy a elegancją salonów.
Ostatnio Fran Drescher pojawiła się na premierze filmu ze swoim udziałem "Spinal Tap II: The End Continues", jej strój już na pierwszy rzut oka przypominał stylizacje serialowej "Niani". Skórzana ramoneska i obcisła sukienka w lamparcie cętki znów są w modzie, a może tak naprawdę nigdy z niej nie wyszły. Przy tej okazji grzechem byłoby nie zauważyć wspaniałej figury, której aktorce mogłyby pozazdrościć dwudziestolatki.
Dalsze losy Fran Drescher
Po zakończeniu pracy nad sitcomem Fran Drescher kontynuowała swoją karierę aktorską, jednak nie ograniczyła się wyłącznie do niej. Z sukcesami spróbowała swoich sił jako producentka filmowa oraz scenarzystka - zresztą brała udział również w produkcji i pisaniu scenariusza do "The Nanny".