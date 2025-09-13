"Pomoc domowa" i "Niania"

Serial, który opowiada historię przeciętnej kobiety przed 30., która jednego dnia traci pracę i narzeczonego. Fran Fine w poszukiwaniu pieniędzy podejmuje pracę akwizytorki kosmetyków i tak trafia do drzwi Maxwella Sheffielda - bogatego producenta przedstawień na Broadwayu, wdowca samotnie wychowującego trójkę dzieci. Nie do końca samotnie, bo z pomocą niań, które jedna po drugiej uciekają od krnąbrnych latorośli bogacza. W chwili, gdy Fran staje w drzwiach rezydencji, producent pilnie poszukuje kogoś do opieki nad dziećmi i tak rozpoczyna się miłosna historia rodem z Kopciuszka, którą produkowano w latach 1994 - 1999.

Serial w oryginale nosił nazwę "The Nanny". Został wyemitowany w 90 krajach, polscy widzowie poznali go pod tytułem "Pomoc domowa". Cieszył się on tak ogromną popularnością w naszym kraju, że TVN zdecydował się stworzyć polską wersję "Niani", w której zagrała Agnieszka Dygant.

Pierwsza Frania

W oryginalnej "Pomocy domowej" główną rolę zagrała Fran Drescher, która w chwili rozpoczęcia zdjęć miała 37 lat. Tworząc kostiumy Fran Fine, eksperci na planie uznali, że musi mieć on swój niepowtarzalny styl. I tak powstały barwne, wzorzyste stroje, które balansowały na granicy pomiędzy wyzywającym stylem ulicy a elegancją salonów.

Ostatnio Fran Drescher pojawiła się na premierze filmu ze swoim udziałem "Spinal Tap II: The End Continues", jej strój już na pierwszy rzut oka przypominał stylizacje serialowej "Niani". Skórzana ramoneska i obcisła sukienka w lamparcie cętki znów są w modzie, a może tak naprawdę nigdy z niej nie wyszły. Przy tej okazji grzechem byłoby nie zauważyć wspaniałej figury, której aktorce mogłyby pozazdrościć dwudziestolatki.

Fran Drescher w 2025 roku Getty Images

Dalsze losy Fran Drescher

Po zakończeniu pracy nad sitcomem Fran Drescher kontynuowała swoją karierę aktorską, jednak nie ograniczyła się wyłącznie do niej. Z sukcesami spróbowała swoich sił jako producentka filmowa oraz scenarzystka - zresztą brała udział również w produkcji i pisaniu scenariusza do "The Nanny".

