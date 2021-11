Królowa Elżbieta II nie żyje? Sfałszowali zdjęcia?

Królowa Elżbieta II nie pojawiła się na obchodach Dnia Pamięci, który jest jednym z najważniejszych świąt w Wielkiej Brytanii. Wcześniej monarchini była hospitalizowana, co wywołało niepokój wśród społeczeństwa.

Nic więc w tym dziwnego, że Brytyjczycy nie chcą wierzyć w zapewnienia, że ze zdrowiem Jej Królewskiej Mości już jest wszystko dobrze.



Niepokojem napawa także wypowiedź Joego Little, redaktora naczelnego magazynu "Majesty":



"Nie sądzę, żebyśmy się z nią spotykali. Królowa nie ma w planach oficjalnych wyjść".



Wcześniej taka sytuacja się nie zdarzała, wykluczając oczywiście okres początkowej pandemii koronawirusa. Jej nieobecność wywołała falę spekulacji, czy aby przypadkiem rodzina królewska nie ukrywa tragicznej wiadomości, jaką byłaby śmierć królowej.



Niektórzy twierdzą, że Pałac Buckingham nie chce ogłaszać śmierci monarchini ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, gdzie upłynęłyby one pod znakiem żałoby narodowej.



Ci, którzy wierzą w teorię spiskową o śmierci Elżbiety II, twierdzą, że wieści te zostaną ogłoszone po nowym roku, a nowe zdjęcia królowej, które pojawiają się w mediach społecznościowych, są sfałszowane.



Mowa o zdjęciu z 17 listopada, kiedy to królową Elżbietę II odwiedził Generał Sir Nick Carter, a fotografia została opublikowana na oficjalnym profilu rodziny królewskiej.



Nawet jeśli nie wierzyć w teorię spiskową o sfałszowaniu zdjęcia, to trzeba przyznać, że królowa wygląda na nim na wyraźnie zmęczoną i bladą.



Zdjęcie Królowa Elżbieta II przyjęła Sir Cartera podczas oficjalnej audiencji kilka dni temu / Pool / Pool / Getty Images

Co dzieje się w momencie śmierci królowej Elżbiety II?

Jednak gdy faktycznie nadejdzie ten smutny dla Brytyjczyków moment i królowa Elżbieta II umrze, wyznaczona jest na ten dzień specjalna procedura.



"Operacja Unicorn" to nazwa planu przyszykowanego przez samą królową i władze na wypadek jej śmierci.



Jako pierwszy o tym, że królowa odchodzi, dowie się osobisty sekretarz królowej, sir Christopher Geidt. Nad zdrowiem monarchini w pałacu czuwa profesor Huw Thomas i to właśnie jego zadaniem będzie podjęcie decyzji, jakie informacje o stanie zdrowia monarchini udostępnić do publicznej informacji i kiedy należy to zrobić.



Gdy tylko lekarz przekaże oficjalną wiadomość sekretarzowi królowej o jej śmierci, to on powiadomi premiera Wielkiej Brytanii. Ma to dokonać słowami: "Most London Bridge jest opuszczony".



Od tej chwili pracownicy pałacu mają 10 minut na opuszczenie flag do połowy masztu.



Pogrzeb królowej Elżbiety II

Jeśli królowa Elżbieta II umrze w Sandringham, rezydencji, w której co roku spędza święta, wówczas jej ciało zostanie przewiezione królewskim pociągiem na stację St. Pancras w Londynie. Tam trumna zostanie odebrana przez premiera i ministrów.



Od szóstego do dziewiątego dnia od momentu śmierci królowe, jej ciało zostanie wystawione w Pałacu Westminsterskim, gdzie poddani będą mogli oddać jej ostatni hołd.

Pogrzeb odbędzie się 10 dni od zgonu królowej. Finalnie królowa Elżbieta II spocznie obok swojego męża, księcia Filipa, który zmarł 9 kwietnia 2021 roku.



Zdjęcie Królowa Elżbieta II spocznie po śmierci obok swojego męża - księcia Filipa / WPA Pool / Getty Images

