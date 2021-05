Aleksandra Kasprzyk-Dąbrowska, szerzej znana publiczności jako Mishon, to piosenkarka, artystka i youtuberka, którą fani pokochali nie tylko za jej nietuzinkowy wygląd, ale przede wszystkim za talent, pracowitość i dystans do samej siebie. W najnowszym odcinku "Daj się wyczaić" Jola Czaja-Przesmycka odmieniła Olę i pokazała zupełnie nowe oblicze gwiazdy!

Zdjęcie Mishon wystąpiła w programie "Daj się wyczaić", gdzie przeszła metamorfozę / Wojciech Biały/Zostań Jutuberem / materiały prasowe

Reklama

Mishon zachwyciła publiczność swoim głosem w jednym z programów muzycznych, a obecnie jest w gronie najbardziej znanych polskich youtuberek.

Reklama

W swoich mediach społecznościowych mówi o tym, jak żyć w zgodzie z samą sobą, jak dobrze się ubierać i jak dbać o siebie. Doradza swoim fankom także w kwestii kosmetyków.



Prywatnie jest szczęśliwą matką i żoną. Jej mężem jest również znany youtuber, Maciek Dąbrowski, który zgromadził na swoim kanale ponadmilionową publiczność.



Patrząc na gwiazdę, widzimy w niej nie tylko piękną, ale także i silną, niezależną kobietę. Zauważyła to Jola Czaja-Przesmycka, stylistka gwiazd i prowadząca program "Daj się wyczaić".



To właśnie Mishon w najnowszym odcinku programu przeszła metamorfozę, która zachwyca. Tym razem jednak Jola Czaja zdecydowała się na ciekawy zabieg - nie wykorzystała nowych ubrań, a sięgnęła do przepastnej szafy Oli.