Monika Miller to artystka, która rozpoznawalna jest między innymi dzięki swoim licznym i barwnym tatuażom. Wnuczka polityka i byłego premiera, Leszka Millera, wzięła udział w niezwykłym programie Jolanty Czai-Przesmyckiej, znanej jako Czaja Wyczaja. Tylko u nas zobaczycie przedpremierowe kadry z programu "Daj się wyczaić", gdzie Monika jest wprost nie do poznania!

Zdjęcie Monika Miller w programie "Daj się wyczaić", który prowadzi Jola Czaja-Przesmycka, czyli Czaja Wyczaja / Wojciech Biały / materiały prasowe

Monika Miller, gdy pojawiła się w show biznesie w 2017 roku, dosłownie zelektryzowała media. Odważna, nowoczesna, nieco ekstrawagancka artystka - tak postrzegali ją internauci.

Wszystko zaczęło się od jednego zdjęcia, które w sieci opublikował dziadek Moniki, Leszek Miller. Ona sama była nieco zaskoczona nagłą falą popularności, ale doskonale ją wykorzystała.



Zaprezentowała się jako osobowość nietuzinkowa, otwarta na świat i innych ludzi. Otwarcie mówi o akceptacji, tolerancji i wszelakiej różnorodności wśród ludzi.



Sama na swoim ciele ma tatuaże, które w większości zakrywają jej skórę. To właśnie między innymi jej wygląd jest tematem najnowszego odcinka, który prowadzi Czaja Wyczaja, styliska gwiazd - "Daj się wyczaić".



Najnowszy odcinek "Daj się wyczaić" poświęcony jest szeroko rozumianej samoakceptacji, a w szczególności polubienia własnego ciała i osobowości, która objawia się nie tylko w naszym charakterze i relacjach społecznych, ale także wpływa na nasze wybory wizerunkowe.



Zdjęcie W programie "Daj się wyczaić" Monika Miller pokazała, jak wygląda po zakryciu swoich tatuaży / Wojciech Biały / materiały prasowe

Monika Miller, która wiele mówi o samoakceptacji odnalazła się doskonale w roli gościa Joli Czai. Monika jest młodą, inteligentną i zdolną artystką, bo robi zawsze to, w co wierzy, nawet ze swoim ciałem robi, co tylko zechce i kocha swoje wybory. Tylko u nas przedpremeriowo możecie zobaczyć zmianę Moniki Miller!



Jej znak rozpoznawczy - tatuaże - zostały zakryte, a efekt przeobrażenia uwieczniony został na zdjęciach. Dwie różne kobiety, przed i po metamorfozie, obydwie niesamowite i silne! I jedna, i druga odsłona pokazuje piękno osobowości i fizyczności.



Projekt "Daj się wyczaić" to mowa nie tylko o wyglądzie, ale o tym, co w nas drzemie, a Monika Miller razem z Jolą Czają-Przesmycką pokazały to doskonale!

Tylko u nas zapraszamy Was do obejrzenia przedpremierowo odcinka "Daj się wyczaić"!

Zobacz, jak wygląda Monika Miller bez tatuaży:

Zdjęcie W programie "Daj się wyczaić" nie zabrakło również nieziemskich stylizacji! / Wojciech Biały / materiały prasowe