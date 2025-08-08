Czym są flawonoidy i jak wpływają na organizm?

Flawonoidy to naturalne związki roślinne o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Dzieli się ja na 13 grup, a wszystkich związków odkryto już ponad 4 tysiące. Występują w warzywach, owocach i ziołach - są barwnikami, które nadają owocom i warzywom kolor. Często największe ilości flawonoidów występują w skórce lub wierzchnich warstwach. Chronią rośliny przed nadmiernym promieniowaniem UV, a także szkodnikami, grzybami czy rozwojem pleśni.

Liczne badania naukowe potwierdziły, że flawonoidy mają też niezwykle korzystny wpływ na ludzki organizm. Działają przeciwzapalnie, przeciwmiażdżycowo i antynowotworowo. Pomagają oczyszczać organizm z toksyn, a także zwalczać wirusy i bakterie. Obniżają też ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszają ryzyko powstawania zakrzepów i odmładzają organizm. Najnowsze badania wykazały też, że mogą chronić przed demencją.

Które produkty zawierają najwięcej flawonoidów?

Najlepszym źródłem flawonoidów w diecie są świeże warzywa i owoce. Według badań Polacy spożywają średnio 1 g tych związków dziennie. Najzdrowsze diety świata (np. dalekowschodnie czy śródziemnomorska) dostarczają średnio 2 g flawonoidów, co przekłada się na dłuższe życie w zdrowiu.

Lato to najlepszy czas na przyswajanie jak największej ilości tych bioaktywnych substancji. Eksperci podkreślają też, że szczególnie korzystne dla zdrowia jest spożywanie sezonowych świeżych warzyw i owoców, a optymalna ilość to 5 porcji dziennie. Najwięcej flawonoidów znajdziesz obecnie w czerwonej papryce i cebuli, rukoli, szczawiu, pomidorach, nasionach roślin strączkowych czy w świeżej natce pietruszki. Wśród owoców królują jagody, borówki, jeżyny, czerwone i czarne porzeczki, a także maliny. Bogatym źródłem flawonoidów jest także kakao, gorzka czekolada oraz zielona herbata.

Wyrzuć z kuchni słodycze i inną żywność wysokoprzetworzoną. Zdrowy deser przygotuj na bazie świeżych owoców Photographer: Ekaterina Kondratova 123RF/PICSEL

Flawonoidy zmniejszają ryzyko chorób serca i demencji

Flawonoidy to jedne z najsilniejszych przeciwutleniaczy - usuwają z organizmu wolne rodniki, które odpowiadają za starzenie się organizmu oraz powstawanie nowotworów. Chronią też przed utlenianiem się innych antyoksydantów, np. witaminy C i E. Dzięki temu dosłownie odmładzają organizm - zarówno skórę, jak i narządy wewnętrzne czy układ krążenia. Flawonoidy znacznie zmniejszają też ryzyko schorzeń, które są efektem przewlekłych stanów zapalnych - cukrzycy, miażdżycy, chorób neurodegradacyjnych oraz nowotworów.

Badania wykazały, że duże ilości flawonoidów obniżają aktywność substancji mutagennych i zmniejsza się ryzyko namnażania komórek nowotworowych. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku nowotworów hormonozależnych, np. raka piersi czy prostaty.

Flawonoidy są też jednym z bardziej skutecznych naturalnych sposobów na ochronę przed chorobami układu krążenia. W społecznościach, w których dieta obfituje w warzywa i owoce, znacznie rzadziej diagnozuje się zawały serca czy udary mózgu. Te silne przeciwutleniacze obniżają bowiem zarówno poziom złego cholesterolu, jak i ciśnienie tętnicze krwi. Jednocześnie wzmacniają naczynia krwionośne i chronią przed powstawaniem groźnych dla życia zakrzepów.

Bogatym źródłem flawonoidów jest m.in. kakao, gorzka czekolada i zielona herbata 123RF/PICSEL

Ile trzeba jeść flawonoidów, żeby zmniejszyć ryzyko demencji?

Naukowcy z Queen's University Belfast w Irlandii Południowej odkryli, że duże ilości flawonoidów w diecie zmniejszają też ryzyko schorzeń neurodegradacyjnych.

"Na całym świecie częstość występowania demencji szybko rośnie. W naszym badaniu kohortowym przeanalizowaliśmy pochodzące z programu UK Biobank dane dotyczące diety ponad 120 tys. dorosłych w wieku od 40 do 70 lat. Nasze wyniki pokazują, że spożywanie dodatkowych sześciu porcji dziennie produktów bogatych we flawonoidy, w szczególności jagód, herbaty i czerwonego wina, wiązało się z niższym ryzykiem demencji o 28 proc. Wyniki były najbardziej zauważalne u osób z wysokim ryzykiem genetycznym, a także u tych z objawami depresji" - mówi prof. Aedín Cassidy, autor badania.

Podejrzewa się, że flawonoidy działają ochronnie na neurony i przyspieszają proces ich regeneracji. Zmniejszają też uszkodzenia komórek nerwowych wywołane przez działanie wolnych rodników.

