Ile kosztuje bilet na kolejkę linową na Kasprowy Wierch?

Jedną z najpopularniejszych atrakcji w polskich Tatrach, jest przejażdżka kolejką linową na Kasprowy Wierch, która pozwala na podziwianie z wagonika przepięknych widoków.

Długość trasy pokonywanej przez kolejkę wynosi 4291,59 metrów, a różnica poziomów to 936 metrów przy średnim nachyleniu 22 proc. Wagonik jedzie z prędkością 8 m/s (zwalniając do 6 m/s na podporach, których jest 6), przewożąc jednorazowo maksymalnie 60 osób. W zależności od pory roku dziennie może wywieźć ponad 3 tys. osób, rocznie - ponad 600 tys. - wskazuje Tatrzański Park Narodowy.

Przejazd kolejką w jedną stronę na Kasprowy Wierch trwa około 20 minut i odbywa się z jedną przesiadką na Myślenickich Turniach. Przy zakupie tzw. tourpassu góra-dół czas pobytu na Kasprowym Wierchu wynosi 1 godzinę 40 minut.

Jeśli chcemy skorzystać z atrakcji w postaci kolejki linowej na Kasprowy Wierch, bilety możemy kupić online. Za bilet normalny w sezonie wysokim, czyli od czerwca do września, na przejazd góra-dół, trzeba zapłacić od 99 zł do 149 zł. Polskie Koleje Linowe zaznaczają, że ceny mogą się różnić w zależności od wybranej godziny. Natomiast przejazd w jedną stronę przy zakupie biletu normalnego kosztuje od 79 zł do 119 zł.

Decydując się na zakup biletu już na miejscu, w kasach lub biletomatach, cena za przejazd góra-dół jest "sztywna" i wynosi 149 zł, natomiast przejazd w jedną stronę wyceniono na 125 zł. Należy pamiętać, że wówczas sprzedawane są bilety wyłącznie na bieżące jazdy (kasy nie sprzedają tourpassów na inny dzień lub przyszłe godziny).

W sprzedaży dostępne są także bilety ulgowe.

W kolejce do kasy stoją po kilka godzin

Tatrzański Park Narodowy przypomina, że wybierając się na Kasprowy Wierch kolejką linową warto rozważyć wcześniejszy zakup biletów online - by uniknąć nieraz długiego stania w kolejce do zakupu biletów w popularne dni.

We wtorek 5 sierpnia br. już od wczesnych godzin rannych w Kuźnicach ustawiła się długa kolejka turystów chcących kupić bilety na wjazd na Kasprowy Wierch. Ok. południa tłum był jeszcze większy, i jak relacjonowali w internecie turyści - czas oczekiwania wynosił nawet trzy godziny, choć zdarzają się dni, kiedy w kolejce po bilet do kasy trzeba stać nawet sześć godzin.

