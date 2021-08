Victoria Swarovski żyje jak w bajce! To dziedziczka fortuny!

Kim jest Victoria Swarovski?

Książę Andrzej uciekł do królowej Elżbiety II? Nie jest dobrze! Victoria Swarovski - to nie zbieżność nazwisk. Piękna 28-latka jest spadkobierczynią wielomiliardowego imperium kryształów.

Firma Swarovski powstała w 1895 roku i rozwinęła się tak, że dziś członkowie rodziny Swarowvskich nie muszą martwić się o swoje konta bankowe.



Gdy na świat przyszła Victoria, wszyscy myśleli, że dołączy ona do rodzinnego biznesu, ale ona postanowiła iść własną drogą.



Córka Aleksandry i Pawła Swarovskich, zapragnęła zostać piosenkarką i tak też się stało. W wieku 17 lat podpisała kontrakt płytowy z wytwórnią Sony Music.



Może i nie podbiła swoimi piosenkami muzycznego rynku, za to zrobiło się o niej głośno, gdy okazało się, że jej ukochany, inwestor nieruchomości, Werner Mürz, jest dwa razy starszym od niej mężczyzną.



Gdy zaczęli spotykać się w 2010 roku, wielu wydawało się, że to chwilowy romans. Nic jednak bardziej mylnego! Swarovski i Werner pobrali się w 2017 roku i do tej pory są w szczęśliwym związku.





Victoria Swarovski wypoczywa z mężem na Lazurowym Wybrzeżu

Para właśnie wypoczywa na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie nie szczędzi pieniędzy na wakacyjny relaks.



Jak widać, różnica wieku nie przeszkodziła im w zbudowaniu szczęśliwego związku, który trwa już 11 lat. W mediach społecznościowych można zobaczyć, jak para doskonale spędza czas i korzysta z luksusowego życia.



Nie brakuje w nim podróży, wystawnych kolacji, imprez i oczywiście drogich hoteli, czy ubrań. Sama Victoria na swoim ślubie miała suknię wartą prawie 780 tysięcy euro, która była wysadzana drogocennymi kamieniami i ważyła przez to niemal 50 kilogramów.



Gwiazda kocha prestiż i widać to na każdym kroku, nawet podczas urlopu.



