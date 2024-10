"Moja mama i twój tata". Nowi uczestnicy zaskoczą "starą gwardię"

Kiedy już mieszkańcom domu na Mazurach wydawało się, że ich życie tam będzie płynąć spokojnym nurtem, produkcja postanawia zaskoczyć ich po raz kolejny. Nowi mieszkańcy - Alicja i Jacek - pojawią się nagle i wprowadzą odrobinę zamętu w relacje uczestników. Poznajcie nowych bohaterów.

Patrycja zawsze była dla mamy Alicji najważniejszym człowiekiem na świecie. Obie czują ze sobą niesamowitą więź i są najlepszymi przyjaciółkami. Mają wspólny język na każdym temat, a każdy były partner mamy posiada wymyślony przez nie pseudonim. Mieszkają razem, prowadzą wspólny biznes i razem spędzają wakacje.

Alicja i Patrycja

Zosia i Jacek zawsze mieli świetny kontakt, mimo rozwodu rodziców wszyscy żyją w dobrych relacjach. Mieszkają̨ osobno, ale spędzają̨ razem mnóstwo czasu. Mają przyjacielską relację i oboje liczą̨ się̨ ze swoim zdaniem. Zosia i Jacek to zgrany duet - uwielbiają̨ wspólnie spędzać́ czas nawet na ,,nicnierobieniu’’.

Jacek i Zosia

"Moja mama i twój tata": co zobaczymy w nowym odcinku?

Lucy znowu pokaże swoją mocną stronę. Jej lekcja wychowawcza będzie bardzo wymowna - wytknie błędy uczestnika i uświadomi go co może stracić przez swoje zachowanie

Donata i Piotr spędzą ze sobą bardzo dobry czas, ale Krzysztof M. nie będzie z tego zadowolony, zwłaszcza gdy mocna rozmowa z Lucy uświadomi mu, że Donata jest wartościową kobietą i dlaczego teraz może mieć powody do obaw. Krzysiek K. jest zachwycony wyborem partnerki i wspólny czas na randce z Anną wydaje się być spełnieniem jego marzenia, tymczasem będzie to trudne doświadczenie. Czy mężczyzna podda się w zdobywaniu Anny? A może ta randka uświadomi go na kim i na czym najbardziej mu zależy?



Na podwójną randkę wybiorą się Anna z Krzysztofem K. i Donata z Piotrem. Obie pary spędzą piękny czas w pałacowych progach, gdzie po relaksującym SPA oddadzą się ciekawym rozmowom i chwilom tylko we dwoje. Jednak każda para będzie czuła inną energię. Donata i Piotr to duet, który świetnie bawi się razem i być może ta randka będzie zwiastować coś zaskakującego. Obydwoje mają wiele wspólnych tematów do omówienia i wzajemne towarzystwo potwierdza, że naprawdę się lubią.



Między Krzysztofem K. i Anną zabraknie iskry o jakiej marzył mężczyzna. Czas wspólnie spędzony tej pary nie będzie należał do najłatwiejszych. Czy rzeczywiście Anna nie jest przeznaczona Krzysztofowi K.? Czy Krzysiek podda się w poszukiwaniach miłości?

Nie zabraknie zwrotów akcji i zaskakujących wyznań.

Tymczasem w willi Krzysztof M. coraz bardziej uświadamia sobie, że zaczyna mu naprawdę zależeć na Donacie i chce spędzać z nią coraz więcej czasu, szczególnie intensywnie myśli o niej, gdy Donata jest na randce z Piotrem. Nie jest mu łatwo, zwłaszcza gdy Lucy wyrzuci mi prawdę, gdzie popełnił błąd. To zdecydowana i energiczna kobieta, która potrafi szczerze powiedzieć co myśli na każdy temat, a tymczasem wywoła u Krzysztofa M. odrobinę zazdrości, bo ta rozmowa da mężczyźnie sporo do myślenia. Lucy wytknie Krzysztofowi, gdzie popełnił błąd i jak źle zachował się wobec Donaty. Będzie mocna lekcja wychowawcza.



"Moja mama i twój tata" - o czym jest program Polsatu?

Program "Moja mama i twój tata" jest niecodziennym formatem, w którym widzowie na pewno odnajdą siebie lub swoje historie. Program pokaże przede wszystkim dojrzałość uczestników i ich wielkie pragnienie miłości. Tu nie ma miejsca na bikini show. Tu prawdziwe historie napisało życie.

Uczestnicy programu "Moja mama i twój tata" to osoby po czterdziestce, dojrzali single, Każdy z nich był wcześniej w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim, który nie zakończył się dobrze. Więc są to ludzie poranieni, w których cały czas tli się nadzieja na szczęście. Przyszli do programu, żeby go szukać, zawalczyć o szczęście i przede wszystkim, żeby znaleźć miłość. W programie mamy przekrój społeczeństwa, ze wszystkich stron kraju. Prowadzą różne style życia, mają różne wykształcenie i różne, złe i dobre doświadczenia za sobą.