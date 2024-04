Pełen szyku i kobiecości styl to tylko jedna odsłona stylu księżnej Kate. W niej pojawia się najczęściej publicznie i na oficjalnych spotkaniach. Jednak zdarza się, że do głosu niekiedy dochodzi druga miłość Kate - styl sportowy.

Już na studiach księżna Kate kochała sport - trenowała wioślarstwo, biegała i jeździła na rowerze. Do tej pory również dbała o to, by być aktywną fizycznie. Oczywiście choroba zmieniła codzienność Kate, ale z pewnością, gdy tylko to będzie możliwe, wróci ona do ukochanego biegania czy gry w tenisa.