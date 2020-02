Weronika Rosati wylicytowała torebkę i kolczyki Elizabeth Taylor

Nigdy nie ukrywała swojej fascynacji Elizabeth Taylor. Teraz pochwaliła się wizytą w fundacji House of Taylor, założonej przez osoby bliskie legendarnej hollywoodzkiej aktorce. Co ciekawsze, nabyła kilka przedmiotów, które należały do ikony kina.

Zdjęcie Weronika Rosati jest od lat zafascynowana Elizabeth Taylor /Artur Zawadzki /Reporter

- Poznałam House of Taylor przy okazji aukcji, na której można było kupić piękne przedmioty gwiazdy - napisała aktorka na Instagramie. Przy okazji wyjaśniła, że to właśnie z tej licytacji pochodzą kolczyki oraz torebka, z którą pokazała się na oscarowym after party u Eltona Johna.



Podkreśliła wówczas, że wybrała się na tę imprezę m.in. dlatego, że kiedyś uczęszczała na nią Elizabeth Taylor. W House of Taylor mogła obejrzeć nie tylko więcej przedmiotów z prywatnej kolekcji gwiazdy, ale również obszerne archiwa związane z jej życiem.



- Niestety nie mogłam zrobić zdjęć, ale uwierzcie mi, pamiątki są niezwykłe, a cała kolekcja niesamowicie cenna! - relacjonowała.