Co odstrasza myszy w ogrodzie? Najlepszy środek znajdziesz w kuchni

Oprac.: Justyna Nachman

Myszy w ogrodzie to uciążliwy problem. Te małe gryzonie chętnie osiedlają się w miejscach, gdzie mają dostęp do schronienia i pożywienia. Na szczęście istnieje wiele skutecznych metod na ich odstraszanie. Sprawdź, co zniechęca myszy do odwiedzania ogrodu i jak skutecznie się ich pozbyć.