Jak usunąć uporczywe plamy z obrusu? Oto sprawdzone metody

Oprac.: Magdalena Kowalska

Śnieżnobiały obrus to wizytówka stołu, zwłaszcza w święta i podczas innych okazji. Niestety nietrudno o jego zabrudzenie. Plamy z kawy, czerwonego wina, tłuszczu czy wosku bywają trudne do usunięcia. Z kolei ich szorowanie gąbką może doprowadzić do zmechacenia tkaniny. Poznaj skuteczne i proste sposoby na usuwanie trudnych plam z obrusu.