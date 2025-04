Jak długo czeka się w kolejce do uzdrowiska w ramach NFZ?

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu informuje na swojej stronie, że czas oczekiwania w tym województwie na leczenie uzdrowiskowe dorosłych wynosi obecnie ok. 5-8 miesięcy. Ponadto jak wynika z danych wielkopolskiego NFZ - w 2024 roku z leczenia uzdrowiskowego skorzystało ok. 38 tys. mieszkańców Wielkopolski. W połowie marca tego roku potwierdzone skierowania posiadało ok. 14 tys. pacjentów, a tyle samo oczekiwało na ich zatwierdzenie.