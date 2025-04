Kiedyś bardzo popularne imię. Dziś rodzice omijają je w imiennikach

Stanisława to staropolskie żeńskie imię, które powstało z członów stani -, co oznacza "stać się" oraz sława.

Stanisława to kobieta o wyjątkowym charakterze. Wyróżnia się w towarzystwie postawą pełną szczerości. Ma niezwykle dobre serce, dzięki czemu jest czułą matką i opiekuńczą żoną. Bliscy zgłaszają się do niej po porady. Stanisława zawsze wysłucha i postara się pomóc. Jednocześnie jednak nie wtrąca się w życie rodziny i nie chce ingerować bezpośrednio w wybory bliskich. Postępuje zgodnie z kodeksem moralnym, wierzy w działanie siły wyższej i jej często zawierza swoje życie. Z pokorą znosi to, co przynosi jej los. To niezwykle ciepła i sympatyczna kobieta, która jednocześnie jest sprawiedliwa oraz szczera.