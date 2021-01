​Wiemy, co zrobił Matthew Perry, by namówić Julię Roberts do występu w "Przyjaciołach"

Przy okazji rozmowy o zbliżającym się Super Bowl, czyli meczu o mistrzostwo NFL, twórcy kultowego sitcomu "Przyjaciele" opowiedzieli o kulisach powstania słynnego odcinka zatytułowanego "Ten po Superpucharze". Gościnnie wystąpiła w nim Julia Roberts. Okazuje się, że Matthew Perry, czyli serialowy Chandler, musiał się nieźle nagimnastykować, by przekonać gwiazdę "Pretty Woman" do udziału w tym serialu.

Zdjęcie Odtwórca roli Chandlera, czyli Matthew Perry, musiał się bardzo postarać, by przekonać gwiazdę "Pretty Woman" do występu w słynnym sitcomie /EastNews /East News

Serial "Przyjaciele" uznawany jest za jedną z najbardziej kultowych telewizyjnych produkcji wszechczasów. Popularność sitcomu opowiadającego o perypetiach szóstki przyjaciół z Manhattanu sprawiła, że na przestrzeni lat na gościnny udział dawały się namówić największe ówczesne gwiazdy kina - dość wspomnieć George’a Clooneya, Winonę Ryder, Seana Penna, Brada Pitta, Susan Sarandon, Isabellę Rossellini czy Julię Roberts. Nakłonienie tej ostatniej do przyjęcia angażu nie było, jak się okazuje, proste.

Odtwórca roli Chandlera, czyli Matthew Perry, musiał się bardzo postarać, by przekonać gwiazdę "Pretty Woman" do występu w słynnym dwuczęściowym odcinku "Ten po Superpucharze". Został on wyemitowany 28 stycznia 1996 roku, a więc w dniu meczu o mistrzostwo National Football League, czyli ligi futbolu amerykańskiego. Odcinek ten miał zresztą największą oglądalność w historii serialu - obejrzało go 52,9 milionów widzów. Roberts wcieliła się w Susie Moss, koleżankę ze szkoły Chandlera, która postanawia wykorzystać nadarzającą się okazję i - udając zainteresowanie nim - dokonać zemsty za upokorzenie, jakie zafundował jej przed laty.

"Zdobycie Julii Roberts było dla nas niesamowicie ekscytujące. Wiedzieliśmy, że będzie miała właściwe podejście do zagrania tej postaci. Kiedy się zgodziła, czuliśmy, że efekt będzie znakomity" - zdradziła w rozmowie z "The Hollywood Reporter" współtwórczyni "Przyjaciół" Marta Kauffman. Zanim jednak Roberts się zgodziła, postawiła zaskakujący warunek. "Kiedy Matthew poprosił ją, by wystąpiła w serialu, odpisała: "Zrobię to, jeśli napiszesz dla mnie artykuł o fizyce kwantowej". Z tego co wiem, Matthew rzeczywiście napisał ten artykuł i przefaksował go jej następnego dnia" - wyjaśnił reżyser i producent serii, Kevin Bright.