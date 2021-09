Wokalistka Bajmu w opałach! Postawiono zarzuty

Fanom od lat znana jest jako Beata K. Okazuje się, że w dokumentach ikony polskiej piosenki widnieje inne nazwisko. Gwiazda polskiej estrady w oficjalnych dokumentach wciąż nosi nazwisko byłego męża i przedstawia się jako Beata P.



Jedna zagadka została rozwikłana. Ale to nie koniec kłopotów. Beata P. ma problemy z prawem. Piosenkarka prowadziła samochód pod wpływem alkoholu, co nie umknęło uwadze innych kierowców. Jeżdżący od krawężnika, do krawężnika pojazd wzbudził niepokój uczestników ruchu na warszawskim Mokotowie. Jeden z kierowców zatrzymał samochód i zadzwonił na komisariat.



Sprawą natychmiast zainteresowała się policja. Za kółkiem BMW, które podążało al. Niepodległości od Piaseczna w kierunku Mokotowa, była pijana kobieta.

Podczas kontroli okazało się, że jest to popularna wokalistka Beata P. Jednak to nie miało znaczenia w obliczu tragedii, do której mogło dojść. Świadkowie twierdzą, że samochód podążał po jezdni "zygzakiem". Podczas kontroli badanie alkomatem wykazało dwa promile alkoholu we krwi. 61-letnia kobieta została już przesłuchana i usłyszała zarzuty, o czym poinformował rzecznik mokotowskiej policji.

- Usłyszała zarzuty prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn grozi jej do dwóch lat więzienia- powiedział w TVP Info rzecznik mokotowskiej policji podkom. Robert Koniuszy.



Beata P., która jest wokalistką i założycielką zespołu BAJM przyznała się do zarzutów, ale odmówiła składania wyjaśnień. Teraz sprawą zajmie się prokuratura.



