Wybranki tureckich piłkarzy. Piękniejsze od Polek?

Życie popularnych WAGs (Wives and Girlfriends) budzi od dłuższego już czasu ogromne zainteresowanie kibiców z całego świata. Niektóre WAGs ochoczo korzystają zresztą ze swoich pięciu minut sławy i gromadzą w mediach społecznościowych rzesze fanów. Prym wiodą tutaj partnerki angielskich, włoskich i hiszpańskich piłkarzy, ale po piętach depczą im już Niemki, Francuzki i oczywiście Polki.

Tureckie WAGs nie cieszą się aż taką popularnością, ale po meczu otwarcia na pewno część z nich zyska wiernych obserwatorów. Poznajcie najpopularniejsze partnerki tureckich piłkarzy. Zrobią karierę?





Rojin Tufan

Pochodząca z tureckiej Bury Rojin jest żoną Ozana Tufana. Ozan gra na co dzień w stambulskim Fenerbahce SK, w reprezentacji Turcji pełni rolę defensywnego pomocnika. Para pobrała się zaledwie w kwietniu tego roku, nie mają dzieci, a 26-letni Ozan skupia się głównie na karierze sportowej.



Piękna Turczynka chętnie dzieli się na Instagramie kulisami swojego bajkowego życia. Rojin lubi podróże, modę i zawsze dopinguje swojego męża podczas meczów.





Lisa Unal

Lisa Unal jest żoną Enesa Unala, napastnika reprezentacji Turcji, grającego w hiszpańskim klubie Real Valladolid. Para pobrała się w grudniu 2019 roku, mają córkę Lilę Elę.



Lisa to zdecydowanie najbardziej stylowa turecka WAG. Uwielbia modę i regularnie wrzuca na Instagram fotki swoich przemyślanych stylizacji. Odkąd została mamą coraz chętniej dzieli się z fanami zdjęciami z córeczką, która jest dziś całym jej światem.

Gözde Doyran Kahveci

Gozde to piękna żona Irfana Can Kahveciego, reprezentanta Turcji, grającego na pozycji pomocnika. Irfan na co dzień występuje w tureckim klubie Fenerbahce SK. O żonie piłkarza wiadomo niewiele - para pobrała się w marcu tego roku, na Instagramie sportowca zobaczyć można krótki filmik z tego wyjątkowego dnia.



Gozde opublikowała na Instagramie tylko jedno zdjęcie. Pojawiło się ono kilkanaście godzin temu, możliwe więc, że piękna blondynka upatruje w rozpoczynającym się EURO szansy na zwiększenie swoich zasięgów w sieci.





Sinem Gündoğdu

Sinem od czterech lat jest żoną tureckiego pomocnika Hakana Calhanoglu, występującego również w A.C. Milan. Para ma dwójkę dzieci, córkę i synka, który przyszedł na świat zaledwie w kwietniu.

Sinem skupia się na rodzinie, a zdjęcia, które można znaleźć w sieci przedstawiają ją głównie w towarzystwie najbliższych.

Aslı Günok

Asl Gunok od pięciu lat jest żoną bramkarza tureckiej reprezentacji, Merta Gunoka. Para nie obnosi się w sieci ze swoim życiem prywatnym, ale piłkarz wrzuca od czasu do czasu zdjęcia z żoną, którą nazywa swoim najlepszym przyjacielem i miłością życia. Piękna Asl odwdzięcza mu się wsparciem i zawsze kibicuje mężowi z trybun.



