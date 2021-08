Wydała ponad 30 tysięcy dolarów na operacje plastyczne! Jak wygląda dziś?

Modelka z Instagrama, Kazumi, ujawniła, że ​wydała 36 000 dolarów, aby uzyskać ciało bliskie ideałowi. Dziewczyna ma 24 lata i obecnie mieszka w Miami, w Stanach Zjednoczonych, gdzie zarabia na życie pokazując swoją figurę w serwisach internetowych.

Jedną z jej ostatnich operacji był brazylijski lifting pośladków, na który wydała 20 000 dolarów.



"Zawsze byłam bardzo niepewna przez swój rozmiar i próbowałam wszystkiego, aby schudnąć. Dorastając, byłam dość szczupła, ale kiedy skończyłam 19 lat, wzięłam udział w konkursie piękności i po raz pierwszy surowo oceniono mój wygląd. Powiedziano mi, że muszę schudnąć i że niektóre części mojego ciała muszą się zmienić. To spowodowało, że przytyłem, a nie schudłam. Próbowałem wielu modnych diet i krótkotrwałych ćwiczeń, ale w koniec zdecydowałam, że kształtu jaki chciałam osiągnąć nie da się osiągnąć niczym innym niż operacją" - powiedziała Kazumi w rozmowie z "Jam Press".



Dążąc ciągle do ideału, dziewczyna poddawała się nowym operacjom - biustu, czy liposukcji. Kiedy zaczęła się podobać samej sobie, postanowiła pochwalić się efektami operacji w mediach. Wówczas stała się niesłychanie popularna, a firmy zgłaszały się chętnie, by nawiązać z nią współpracę.



Już na początku Kazumi zarabiała 25 tysięcy dolarów miesięcznie, a kwota zmieniała się z miesiąca na miesiąc. Dziś zarabia kwoty rzędu 1,5 miliona dolarów.



Sama uważa, że to, jak zmieniło się jej życie jest szalone, ale nie żałuje wydanych pieniędzy i bólu, przez jaki musiała przejść.

Reklama

Zdjęcie Kazumi dziś jest właścicielką fortuny, którą zaczęła zarabiać, gdy przeszła operacje / Jam Press/@harvardskazumi / SplashNews.com/East News / East News

Zdjęcie Modelka nie narzeka dziś na brak pracy, a pieniądze, które wydała na niebezpieczne i bolesne operacje już jej się zwróciły / Jam Press/@harvardskazumi / SplashNews.com/East News / East News

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Teresa Rosati chwali córkę za staranie proekologiczne Newseria Lifestyle