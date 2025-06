To gatunek drzewa liściastego, który idealnie nadaje się na żywopłot . Ogrodnicy od wieków dostrzegali jego atuty - niejednokrotnie pojawiał się jako podstawa aranżacji ogrodów w stylu angielskim. Współcześnie coraz chętniej zwraca się na niego uwagę, a wynika to z właściwości tego okazu.

Grab jest znany z szybkiego wzrostu, zwłaszcza w porównaniu do innych gatunków drzew. Rośnie średnio od 30 do 60 cm rocznie, co czyni go doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą szybko uzyskać gęsty żywopłot, zapewniający prywatność w ogrodzie.