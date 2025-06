Jednakże, dane z platformy Mabrian sugerują, że rzeczywista liczba wynajmów krótkoterminowych może być znacznie wyższa, sięgając ponad…15 800 jednostek, co stanowi 63 proc. więcej niż oficjalne szacunki. Oznacza to, że około 56 700 łóżek jest dostępnych w ramach takich wynajmów, co odpowiada 67,6 proc. całkowitej pojemności hoteli w mieście. W odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące dostępności mieszkań i wzrostu czynszów, władze Barcelony ogłosiły plan zakazu wszystkich licencji na wynajem krótkoterminowy od listopada 2028 roku. Decyzja ta ma na celu przywrócenie około 10 000 mieszkań na rynek długoterminowego wynajmu dla mieszkańców. To jednak nie pierwsza próba ograniczenia wynajmu krótkoterminowego i coś mi mówi, że nie ostatnia, ponieważ do tej pory z egzekwowaniem prawa nie było prosto.