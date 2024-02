Spis treści: 01 Dzień w życiu Yazmin Oukhellou, który zmienił wszystko

02 Dziś gwiazda "TOWIE" jest już inną osobą

Dzień w życiu Yazmin Oukhellou, który zmienił wszystko

Yazmin Oukhellou to piękna szatynka o marokańskich korzeniach, zasłynęła w Wielkiej Brytanii dzięki programowi "The Only Way Is Essex". Fani programu pokochali ją za jej charakter i za urodę, która jest nietuzinkowa.

Racewicz zachwyca stylizacją. Postawiła na supermodne połączenie

Książę William sprzeciwia się ojcu? Kolejne problemy w rodzinie królewskiej

Małgorzata Rożniatowska od lat unika tych trzech produktów. Waga ani drgnie

Anna Popek postawiła na czerwień. Fani oniemieli Gwiazda wiodła spokojne życie, pełne rozrywek i podróży, gdy na początku lipca 2022 roku media obiegła informacja o wypadku samochodowym Yazmin Oukhellou.

Yazmin Oukhellou, która wówczas przebywała ze swoim chłopakiem w Bodrum w Turcji, ucierpiała poważnie w wypadku, gdzie samochód prowadził właśnie jej ówczesny partner.

Zdjęcie Yazmin Oukhellou dziś korzysta z życia i cieszy się dobrym samopoczuciem / WENN.com/agefotostock / East News

Jake McLean, który był kierowcą, niestety nie przeżył wypadku, a sama Yazmin Oukhellou doznała obrażeń, ale też traumy wywołanej sytuacją.

Reklama

Przez miesiące w otoczeniu rodziny dochodziła do siebie, by w końcu zaskoczyć fanów powrotem do mediów społecznościowych. Gwiazda wówczas na swoim profilu duży nacisk kładła na dzielenie się swoimi emocjami i przemyśleniami, a fani mocno ją w tym wspierali.

Zobacz też: Doda kończy karierę. Dostała od fanów coś niesamowitego. Aż zaczęła krzyczeć

Dziś gwiazda "TOWIE" jest już inną osobą

Od wypadku minęło półtora roku, a w tym czasie Yazmin Oukhellou przeszła długą drogę, głównie poprawy zdrowia psychicznego. W tym okresie chętnie dzieliła się już zdjęciami ze swoimi fanami, gdy tylko stanęła na nogi.

Gwiazda też powróciła do podróżowania i dużo czasu ponownie spędza w Dubaju, który zajmuje wyjątkowe miejsce w jej sercu. Patrząc także na jej nowe zdjęcia, widać, że celebrytka na nowo rozkwita.

Zdjęcie Dziś Yazmin Oukhellou nie przypomina dawnej siebie. Postawiła na rozwój, klasę i elegancję / Ricky Vigil / Stringer / Getty Images

Promienna cera, idealna sylwetka i błyszczące włosy, to znak rozpoznawczy Yazmin Oukhellou. Obecnie też, w przeciwieństwie do przeszłości, Yazmin stroni od afer i kontrowersji.

Skupia się na swoim rozwoju duchowym oraz na prowadzeniu własnych biznesów. Po wypadku samochodowym docenia każdą chwilę z przyjaciółmi i rodziną, co często podkreśla, publikując wspólne zdjęcia, czy stories.

Na najnowszym zdjęciu fani są przekonani, że od ich ulubienicy bije spokój i życiowe szczęście, o które walczyła przez ostatnio 1,5 roku.

Zobacz także:

Smutne wieści z domu Farnej. Najpierw dodała to zdjęcie, a potem takie tłumaczenie

Roxie Węgiel poznała swojego partnera w "Tańcu z gwiazdami"? To będzie ich wspólny debiut