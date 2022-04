Kim jest Anna-Maria Sieklucka?

Anna-Maria Sieklucka 31 maja będzie obchodzić okrągłe, 30. urodziny. Jest córką prawnika Jerzego Antoniego Siekluckiego. Aktorka pochodzi z Lublina i ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Zanim stała się popularna zagrała jedynie gościnną rolę w jednym z odcinków serialu "Na dobre i na złe". W 2020 roku Sieklucka zagrała główną rolę w filmie "365 dni" - ekranizacji powieści Blanki Lipińskiej.

Produkcja została udostępniona na Netflixie, dlatego zobaczyli ją widzowie na całym świecie - była ona najczęściej oglądanym filmem na tej platformie w 2020 roku.

Kontynuacja filmu "365 dni"

Film został niezwykle negatywnie oceniony przez krytyków, co potwierdziło kilka nominacji do anty-nagród Złote Maliny. Jedną z nich otrzymała Sieklucka - w kategorii "Najgorsza aktorka". Nie przeszkodziło jej to jednak w zdobyciu ogromnej popularności.

Po występie w kontrowersyjnej produkcji Sieklucka wzięła udział w 14. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym zajęła siódme miejsce. 27 kwietnia z kolei na Netflixie ukaże się film "365 dni: Ten dzień" z jej udziałem. Prywatnie jej partnerem jest reżyser teatralny Łukasz Witt-Michałowski.

