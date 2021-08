1 sierpnia 1981 roku, gdy stacja MTV rozpoczęła nadawanie, był przełomowym dniem dla światowego rynku muzycznego. Jak podaje magazyn "Rolling Stone", pierwszym nagraniem wyemitowanym przez stację, było lądowanie Amerykanów na Księżycu i sławetny spacer Neila Armstronga, a lektor zapowiedział: "Panie i panowie, rock & roll".

Od tego momentu każdy liczący się w branży muzycznej artysta chciał mieć teledyski do swoich utworów, by melomani z całego świata mogli je zobaczyć na kultowym kanale muzycznym - niektóre z nich to prawdziwe arcydzieła. Dlatego z okazji okrągłej, 40-tej rocznicy istnienia stacji MTV "Rolling Stone" przygotował zestawienie stu najlepszych teledysków wszech czasów, jakie kiedykolwiek powstały, choć jak zaznacza, nie wszystkie z nich były emitowane w MTV.

"Formation" najlepszym teledyskiem wszech czasów

Listę otwiera Beyoncé i jej nagrany w 2016 roku klip do utworu "Formation", który był zapowiedzią płyty "Lemonade". Dostał sześć statuetek na MTV Video Music Awards i jedną na gali Grammy. Jednak to nie liczba nagród zdecydowała o tym, że został uznany za najlepszy klip wszech czasów, a jego wymowne przesłanie. Jak czytamy w uzasadnieniu, które podaje "Rolling Stone", teledysk tworzy "uderzający komentarz do ważnych momentów w historii czarnej Ameryki".

Według reżyserki teledysku Meliny Matsoukas, Beyonce chciała, aby wideo pokazywało "historyczny wpływ niewolnictwa na czarną miłość i to, co się wydarzyło ze społecznością czarnoskórych osób", co wyjaśniła w wywiadzie udzielonym magazynowi "The New Yorker" w 2017 roku.

Beyoncé pojawia się na liście najlepszych teledysków wszech czasów jeszcze dwa razy - z klipem "Single Ladies" na 12. miejscu i na 66. z "Telephone", który powstał przy współpracy z Lady Gagą.

W pierwszej trójce razem z Beyonce znalazł się również Johnny Cash z utworem "Hurt" a za nim Madonna z klipem do piosenki "Vogue".

Pełna lista najlepszych teledysków wszech czasów według "Rolling Stone" znajduje się na stronie magazynu "Rolling Stone".

