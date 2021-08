Z kim Edyta Pazura jeździ samochodem? Nie szkoda tapicerki?

Edyta Pazura ma problem z cerą

Edyta Pazura w sukience z dekoltem w kształcie litery V ponętnie pozuje na tle szykownego samochodu. Nie wiadomo, na czym zawiesić wzrok. Po pierwsze w oczy rzuca się twarz celebrytki. Pani Edyta bez makijażu to żadna nowość, żona Cezarego Pazury wielokrotnie fotografowała się bez podkładu.

Jednak w sezonie letnim na policzkach i czole młodej mamy pojawiły się liczne przebarwienia. Niestety ten problem dotyczy wielu kobiet. Czy jest na to sposób? Unikanie słońca, stosowanie kremów z filtrem, nawet zimą, i noszenie kapeluszy to rozwiązania na szybko, o fachowe porady zawsze warto zapytać ekspertów, ale nie liczcie na cuda, to raczej zabiegi, które niwelują problem.

Edyta Pazura: Samochód w cenie mieszkania

Wróćmy zatem do Edyty Pazury, która od lat może chwalić się idealną figurą. Nic dziwnego, każda stylizacja wygląda na niej, jak na modelce. Z pewnością odcienie różu to kolory, które odejmują lat i rozświetlają cerę.

Drugi plan? Cóż samochód, którym jeździ nie tylko po Warszawie Edyta Pazura robi wrażenie. Zorganizowana mama zdecydowała się na SUV-a, którego cena porównywalna jest do ceny mieszkania poza Warszawą. Luksusowe cztery kółka za ponad 250 tysięcy złotych? Tak , ale ważny jest kolor, co Pazura podkreśliła wpisem.



Ulubiony samochód? Biały później czerwony i czarny Edyta Pazura

Edyta Pazura i Kinga Rusin: Co je łączy?

Dla fanów liczy się coś innego. Dokładnie prześwietlili zdjęcie Edyty Pazury i dostrzegli na nim mistrza drugiego planu. Biały szpic spoglądał zniecierpliwiony z kanapy samochodu na swoją panią. Pomeranian to popularna rasa wśród celebrytów.

Miniaturę tego towarzyskiego psa posiada Friz z Ekipy oraz Kinga Rusin. Pies prezenterki wabi się Czarek i ma swój profil w mediach społecznościowych. Czy Edyta Pazura także uczyni z pasa celebrytę?

