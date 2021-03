Zofia Zborowska i Andrzej Wrona ogłosili, że niedługo zostaną rodzicami. Zrobili to na swój własny sposób, publikując zabawny post w mediach społecznościowych. Jednak niektóre komentarze pod wpisem mogą zaskoczyć.

Zofia Zborowska niedługo zostanie mamą

Zofia Zborowska wyszła za Andrzeja Wronę w sierpniu 2019 roku. Wcześniej zakochani długo utrzymywali swój związek z tajemnicy, a o samym ślubie także powiadomili fanów po fakcie.

Od tego momentu ostrożnie dzielą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych i niejednokrotnie aktorka podkreślała, że pytania o ciążę tuż po ślubie są zwyczajnie nie na miejscu.



Para długo unikała odpowiedzi na niezręczne pytania internautów o to, kiedy ich rodzina się powiększy. W końcu jednak mogli podzielić radosną nowiną i to na swój sposób.



Opublikowali zdjęcie na którym siatkarz trzyma dwa worki lodu z angielskim napisem "ice", a na końcu Zofia Zborowska pokazuje już mocno zaokrąglony, ciążowy brzuszek. Rebus miał wskazywać na słowa angielskiej piosenki "Ice, ice, Baby".



W komentarzach nie zabrakło gratulacji, także od sławnych znajomych pary - Agnieszki Hyży, Agaty Rubik, czy Małgorzaty Rozenek-Majdan.



Jednak pojawiły się i takie komentarze, które były nie na miejscu, tak samo jak pytanie o ciążę.



"Już od dawna było widać", "już dzisiaj na stories koszula się dziwnie zawijała", "Wiedziałam! Może to dziwne, ale to pani złe samopoczucie podczas świąt i w ogóle", "Tak mnie zastanawiały te wszystkie filmiki kręcone na siedząco ", "długo to ukrywaliście, sądząc po wielkości brzucha" - pisali.



Wiele osób nie zastanawia się często, dlaczego przyszli rodzice zwlekają z podzieleniem się radosną nowiną. Często kulisy starania się o potomstwo są okupione stresem, stratą poprzedniej ciąży - z tych i wielu innych powodów pary często czekają z ogłoszeniem ciąży nawet do ostatnich miesięcy noszenia maluszka pod sercem.



Zofia Zborowska postanowiła razem z mężem zachować ten słodki sekret jak najdłużej dla siebie z pewnością dla bezpieczeństwa swojego i maluszka. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko dołączyć się do szczerych gratulacji!

