Nie zapomnij zadać tych pytań na rozmowie rekrutacyjnej

Wbrew pozorom rozmowa o pracę nie polega jedynie na odpowiadaniu na pytania rekruterów. Równie ważne jest zadawanie pytań przez kandydata. Warto skorzystać z tej możliwości, by więcej dowiedzieć się o potencjalnym miejscu pracy, ale też postawić się w lepszym świetle. Zdaniem ekspertów to szansa na zmianę dotychczasowego "podziału ról" podczas rozmowy. Z "przepytywanego uczniaka" możesz zmienić się w osobę dynamiczną, pewną siebie, swoich celów i potrzeb. Przecież nie chodzi tylko o to, żeby pracodawca był z ciebie zadowolony, ważne jest też, by praca ci odpowiadała i spełniania najważniejsze oczekiwania.

Specjaliści zajmujący się rekrutacją pracowników podkreślają też inny kluczowy aspekt zadawania pytań przez kandydatów. Ich zdaniem powinno się zadać co najmniej dwa pytania dotyczące firmy czy stanowiska, by nie wypaść jako osoba niezainteresowana i mało zaangażowana, a nawet mniej inteligentna. Potwierdza to 21-letnia Julia, która pół roku temu aplikowała o pracę w firmie z branży farmaceutycznej w Krakowie.

- Wydawało mi się, że dobrze mi poszło, ponieważ odpowiedziałam poprawnie na wszystkie pytania merytoryczne. Po czterech dniach rekruter oznajmił mi, że podczas rozmowy bardzo dobrze zaprezentowałam swoje umiejętności i że pasuję do ich organizacji także pod kątem osobowości. Firma zdecydowała się jednak zatrudnić inną osobę, która miała podobny poziom wiedzy, ale w trakcie rozmowy zadała kilka pytań o firmę oraz obowiązki. Według rekrutera świadczyło to o większym zainteresowaniu pracą w ich firmie. Powiedział również, żebym pamiętała, że zadawanie pytań przez kandydata to ważny element, za pomocą którego można dać się poznać z dobrej strony. Podczas kolejnych rozmów rekrutacyjnych starałam się stosować do tych wskazówek i udało mi się bez problemu znaleźć pracę.

Poznaj zasady rekrutacji i wstępną opinię na swój temat

Kiedy rekruter da ci możliwość zadawania pytań, nie wahaj się ani chwili. Pamiętaj jednak, by nie zadawać pytań dotyczących tego, o czym już była rozmowa. W pierwszej kolejności warto zadać np. takie pytanie:

Jaki powinien być według państwa idealny kandydat na to stanowisko i czy moje kompetencje pokrywają się z tymi oczekiwaniami?

W ten sposób sygnalizujesz, że chcesz przede wszystkim być dobrą osobą na właściwym miejscu. Zwłaszcza jeśli ogłoszenie o pracę i zakres obowiązków nie były dokładnie wyjaśnione. To też dobra metoda, by zyskać wiedzę, jak ci poszło.

Jakie są kolejne etapy rekrutacji i co będzie kluczowe przy wyborze kandydata?

Warto wiedzieć, jak długo trzeba będzie czekać na informację zwrotną oraz znać ewentualne dalsze etapy procesu. Dzięki temu zyskasz czas na przygotowanie się do nich.

Zadawaj pytania dotyczące firmy

Na jakim polu firma odnosi największe sukcesy, a które obszary wymagają poprawy?

Pytania o mocne i słabsze strony firmy są jak najbardziej na miejscu. Pozwalają poznać organizację od środka. Warto też dodać, że interesujesz się tym także w kontekście własnych umiejętności i zastanawiasz się, jak możesz wesprzeć zespół w kluczowych obszarach.

Jakie są obecnie największe wyzwania, z jakimi mierzy się firma i w jaki sposób wiąże się to ze stanowiskiem, na które aplikuję?

To pytanie, które pozwala zrozumieć realia pracy w danej firmie i już na starcie poznać ją nieco od środka. W ten sposób pokażesz też, że interesuje cię całokształt pracy, a nie tylko wycinek obowiązków związanych z konkretnym stanowiskiem. Takie pytanie sygnalizuje też zaangażowanie w pracę i chęć wspierania innych pracowników. Warto też dopytać o największą konkurencyjną firmę w branży.

Pytaj o konkretne obowiązki na stanowisku, na które aplikujesz

Jak będzie wyglądał standardowy dzień pracy na tym stanowisku?

To kluczowe pytanie, które pozwala wyobrazić sobie, co dokładnie będzie należało do twoich obowiązków oraz czego konkretnie wymaga pracodawca i przełożony.

Czy to stanowisko jest nowe w firmie, a jeśli nie, to co stało się z osobą, która wcześniej na nim pracowała?

Tego rodzaju pytanie pozwala wyczuć nastroje panujące w firmie. Czyjeś zwolnienie może świadczyć negatywnie o organizacji (choć niekoniecznie), z kolei awans dobrze wróży na przyszłość.

Sukces rozmowy rekrutacyjnej często tkwi w energii i zaangażowaniu kandydata. Zadawaj dużo pytań, które pokażą, że szukasz pracy na dłużej 123RF/PICSEL

Zadawaj pytania sugerujące, że wiążesz z daną firmą swoją przyszłość

W jaki sposób firma dba o rozwój pracowników i jak wygląda ścieżka awansu?

Zadając takie pytanie, wykazujesz się ambicją, a w dodatku pokazujesz, że szukasz pracy na dłużej. A to niezwykle cenne w dobie wciąż rotujących pracowników.

Jacy pracownicy osiągają w firmie największe sukcesy? Jakie cechy są najważniejsze, by można liczyć na awans lub ambitne projekty?

To kolejne pytanie, które pomoże nam się wykazać w czasie rozmowy, ale też nastawić psychicznie do wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

Z kim dokładnie współpracuje osoba na tym stanowisku i na czym polega ta współpraca?

Warto poprosić o przedstawienie konkretnego zadania w kontekście współpracy z innymi ludźmi. Dzięki temu dowiesz się, czy stanowisko ma charakter indywidualny czy bardziej zespołowy. To ważne w kontekście twoich predyspozycji, ale też tempa pracy, decyzyjności, odpowiedzialności za zadania itp.

Czy jest jeszcze coś istotnego, o czym muszę wiedzieć, a o czym nie rozmawialiśmy?

To idealne pytanie na zakończenie rozmowy. Dzięki niemu przerzucisz odpowiedzialność na rekrutera, który powinien poinformować o wszystkich ważnych kwestiach, wykażesz się też sprytem i inteligencją.

