Zauważalne jest to w relacjach - zarówno osobistych, jak i zawodowych. Baran powie, co myśli, nawet jeśli zabrzmi to ostro. Jednak równie szybko, jak się unosi, potrafi też wybaczyć. Nie rozpamiętuje, działa tu i teraz. Jego emocjonalność nie ma nic wspólnego z sentymentalizmem - to raczej ekspresja życia, którego doświadcza intensywnie.