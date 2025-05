Nie wszyscy wiedzą, że w przeszłości przypisywano mu działanie magiczne. Wierzono, że swojski koper ogrodowy ma moc ochrony przed klęskami żywiołowymi oraz sennymi koszmarami. Z tych powodów łodygi suszono i wieszano na ścianach domostw. Dzisiaj wiadomo, że zdecydowanie lepiej dorzucać go do potraw.

Młode ziemniaki z koperkiem to duet jednoznacznie kojarzony z początkiem lata. Koper obowiązkowo ląduje w słoikach z kiszonymi ogórkami. Dodaje się go do mizerii i chłodników. Kulinarne zastosowanie koperku jest niezwykle szerokie. Ma łagodny, ale odświeżający smak, więc nie dominuje dań. Świetnie komponuje się z kuchnią sezonową, więc najczęściej pojawia się w letnich potrawach.

Warto wspomnieć, że świetnie nadaje się do przechowywania. Mimo to koperku nie należy suszyć - traci wtedy cenne właściwości i smak. Dużo lepszym pomysłem jest jego mrożenie. Do posiłków dodawajmy go tuż przed jedzeniem - nie powinien być dorzucany do garnka podczas gotowania, ponieważ także stanie się bezwartościowy.