Zofia Zborowska-Wrona zdradziła płeć dziecka!

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Od czasu, gdy w grudniu 2018 roku ogłosili, że są parą, a w sierpniu 2019 roku wzięli ślub, internauci gorąco kibicują ich miłości. Dla nikogo nie było więc zaskoczeniem, że w marcu tego roku Zborowska i Wrona pochwalili się radosną wiadomością o ciąży. Aktorka i siatkarz od razu wyjawili, że ich pierwsze dziecko urodzi się latem, nie chcieli jednak zdradzić, czy spodziewają się syna, czy córki. Jak się okazuje, z ujawnieniem tej wiadomości czekali na odpowiednią chwilę.

Ten moment nastał 17 maja, w dniu 34. urodzin Zborowskiej-Wrony. Tego dnia w tym samym czasie przyszli rodzice opublikowali na swoich profilach na Instagramie zdjęcie ze wspólnej ciążowej sesji, na którym pozują roześmiani na różowym tle. "To są zdecydowanie najbardziej spokojne urodziny w moim dotychczasowym żywocie. Jestem przeszczęśliwa, zakochana, kochana, zdrowa i dokładnie w tym miejscu w którym chciałabym teraz w życiu być. 34 brzmi całkiem fajnie. Yup...różowe tło nie jest tłem przypadkowym" - napisała aktorka, a swój post uzupełniła hasztagiem #itsagirl.

Z kolei mąż aktorki nie tylko napisał o tym, że będzie miał córeczkę, ale wykorzystał okazję, by napisać o swoich uczuciach do żony i złożyć jej urodzinowe życzenia. "Dziś urodziny Mojej Największej Miłości i Najlepszej Przyjaciółki, z którą mam zaszczyt iść przez życie. Sto Lat Kochanie. Bądź zdrowa, a z resztą sobie damy radę. Powodzenia w najważniejszej roli, która tuż przed Tobą. Jestem spokojny, bo nasza Córcia będzie miała za wzór najmądrzejszą, najśmieszniejszą i najpiękniejszą kobietę, jaka chodzi po tym świecie. Kocham Cię...yyy... znaczy Was, Dziewczyny!" - napisał wzruszony sportowiec.

O tym, jak bardzo Andrzej Wrona nie może się doczekać chwili, kiedy przytuli swoją maleńką córeczkę, świadczy także poprzedni jego post. Opublikował w social mediach zestawienie zdjęć z dzieciństwa Zborowskiej i swoje, na których mają około trzech lat. Oboje mają bujne fryzury, co u małych dzieci nie jest takie częste. "Ciekawe, jaki człowiek wyjdzie z tej wybuchowej mieszanki? Burza włosów raczej gwarantowana" - dywagował we wpisie pod przyszły tata. Internauci dopowiadali, że dziecko na pewno będzie wysokie, a także mądre i "charakterne" po rodzicach.

