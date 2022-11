Żony i partnerki argentyńskich piłkarzy. To one będą wspierać ich z trybun

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Przed piłkarską reprezentacją Polski ostatnie spotkanie fazy grupowej. To ono rozstrzygnie o awansie do dalszych rozgrywek. 30 listopada Polska zmierzy się z Argentyną, jednym z faworytów do końcowego tryumfu w całym turnieju. Wśród kibiców, którzy będą bacznie śledzić piłkarką potyczkę nie zabraknie żon i partnerek zawodników. Kim są WAGs argentyńskich piłkarzy?

Zdjęcie Oto kobiety, które wspierają argentyńskich zawodników / screen / Instagram