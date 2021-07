Iwona Węgrowska kusi w jeansowej sukience1

GWIAZDY |

Iwona Węgrowska to polska piosenkarka i celebrytka, która w polskim show-biznesie gości już wiele lat. Prócz tego, że gwiazda chwali się swoim talentem muzycznym, to jeszcze często podkreśla swoje kobiece atuty. Jej sylwetka ma wielu fanów, a ona wie, jak wyeksponować ponętne kształty. Tak było i tym razem, gdy pozowała do zdjęć w Warszawie, niedaleko Pałacu Kultury.