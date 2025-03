Karta 2 Buław.

W relacjach prywatnych cel wydaje się odległy. Możesz się mocno niecierpliwić, ale fakt pozostaje faktem. Należy planować długofalowo i cierpliwie wypatrywać okazji do zmiany. Nawet jeśli masz wszystkie karty w ręku, to i tak musisz poczekać, aż nadarzy się lepszy moment, by działać. W finansach możliwa będzie podróż, pewna sprawa zostanie odroczona. W zdrowiu uwaga na problemy z oczami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska