Sztuka gotowania jajka. Triki, które pozwolą zachować wartości odżywcze pod skorupką

Jajka są jednym z najbardziej wszechstronnych i odżywczych produktów spożywczych. Nic dziwnego, że Polacy tak chętnie jedzą je najczęściej na śniadanie lub na kolację.

Są bogate w białko, witaminy i zdrowe tłuszcze, stanowią podstawę wielu diet na całym świecie. Za najzdrowsze uchodzą te gotowane, a nie smażone.

Jednak niewłaściwe gotowanie jajek może wpłynąć nie tylko na ich smak i teksturę, ale także na wartość odżywczą. Jak zatem gotować jajka poprawnie, by zachować ich pełnię składników odżywczych?

Po pierwsze sztuka gotowania jajek, nie zaczyna się w kuchni, a... w sklepie. To tam powinniśmy wybrać jak to tylko możliwe najświeższe jajka. Mają one wówczas lepszą strukturę i smak. Można sprawdzić ich świeżość, zanurzając je w wodzie - świeże jajko leży płasko na dnie, natomiast starsze unosi się pionowo lub wypływa.

Jajka ugotowane na twardo to podstawa pysznych kotletów bezmięsnych

Po drugie istnieje wiele teorii, jak gotować jajko, czy włożyć je do ciepłej wody, zimnej, a może zanurzyć we wrzątku? Okazuje się, że najlepiej jajka umieścić w zimnej wodzie i doprowadzić do wrzenia na średnim ogniu. Nagłe wrzucenie jajek do wrzątku może skutkować ich pęknięciem skorupki, a to niekorzystnie wpłynie na składniki odżywcze jajka.

Warto też nie gotować ich zbyt długo. Jeżeli zależy nam na jajkach na twardo wystarczy 9-12 minut.

Należy pamiętać też o tym, by po ugotowaniu natychmiast włożyć jajka do zimnej wody, najlepiej z lodem. Dzięki temu zatrzymamy proces gotowania, co zapobiegnie powstawaniu nieestetycznej, szarej obwódki wokół żółtka i ułatwi obieranie skorupki.

Błędy i ich konsekwencje. Zmień nawyki przy gotowaniu jaj, a nie pożałujesz

Jajka na twardo dostarczają nam wielu składników odżywczych

Czego wobec tego wystrzegać się przy gotowaniu jajek? Po pierwsze zbyt długiego gotowania. Ten pozornie niewinny błąd powoduje utratę części składników odżywczych oraz powstawanie zielonoszarej obwódki wokół żółtka, co świadczy o nadmiernym utlenieniu żelaza i siarki.

Podobnie gotowanie na zbyt dużym ogniu. Niekiedy chcemy przyspieszyć proces gotowania i zwiększamy moc palnika. Niestety, to właśnie może skutkować pęknięciem skorupek i wyciekaniem białka do wody.

Jajka mogą także pękać pod wpływem nagłej zmiany temperatury, dlatego przed gotowaniem warto delikatnie nakłuć je od szerszego końca.

Należy także wziąć pod uwagę, że nawet gdy poprawnie wykonamy proces gotowania jajek, to i tak dochodzi do pewnej utraty składników. Chodzi głównie o witaminę B1, czyli tiaminy. Jest ona wrażliwa na wysoką temperaturę, ale straty są niewielkie.

Podobnie jest w przypadku luteiny i zeaksantyny. Związki te ulegają częściowej degradacji, ale gotowanie nie eliminuje ich całkowicie. Przestrzegając zasad poprawnego gotowania jajek, zminimalizujemy utratę tych składników.

Mimo tych strat gotowane jajka nadal są doskonałym źródłem białka, witamin A, D, E, B12 oraz minerałów, takich jak żelazo, fosfor i selen.

„Ewa gotuje": Jajka po turecku