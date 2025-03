"Od zera do bohatera"

"Karate Kid" to typowa historia, o której miłośnicy kina mawiają potocznie: "od zera do bohatera". Daniel LaRusso przeprowadza się do Los Angeles, gdzie znajduje pierwszą miłość — Ali Mills i trafia na grupkę chłopców w swoim wieku trenujących karate. Nastolatkowie na czele z Johnnym Lawrence’em prześladują Daniela, dlatego chłopak postanawia nauczyć się sztuk walki. Najbliższe dojo (sala do treningów sztuk walki) zajmuje szkoła karate, w której uczą się jego oprawcy, dlatego Daniel nie chce tam uczęszczać. Na szczęście okazuje się, że niedawno poznany starszy Japończyk, wie więcej niż "co nieco" o karate. Pan Miyagi przygotowuje Daniela do turnieju sztuk walki.

Daniel LaRusso, czyli rola życia Ralpha Macchio

W postać nastoletniego Daniela LaRusso wcielił się Ralph Macchio — amerykański aktor o włoskich korzeniach, który wówczas miał 23 lata. Rola w "Karate Kid" przyniosła mu niebywałą sławę i rozpoznawalność. Zagrał również w kontynuacjach serii "Karate Kid II", która ukazała się w 1986 roku i trzeciej części z 1989 roku. Choć żadna z jego późniejszych ról nie była już tak spektakularna, to kontynuował on swoją karierę aktorską. Ralph Macchio występował w filmach, serialach, przedstawieniach teatralnych, teledyskach. W 2025 roku zobaczymy go w "Karate Kid: Legends", gra także w serialu "Cobra Kai", który jest powiązany z "Karate Kid". Mężczyzna jest także producentem filmowym i telewizyjnym.



Prywatnie Ralph Macchio jest mężem pielęgniarki Phyllis Fierro oraz ojcem Julii i Daniela (zbieżność imienia syna z postacią graną przez Ralpha nie jest przypadkowa).



Ralph Macchio w 2025 roku Maya Dehlin Spach/WireImage Getty Images

Pan Miyagi z nominacją do Oscara

Kesuke Miyagi — japoński mistrz sztuk walki ma za sobą trudną przeszłość usłaną cierpieniem, młody Daniel wnosi do jego życia powiew świeżości. Interakcja pomiędzy dwójką przyjaciół, których dzieli spora różnica, pełna jest zabawach i wzruszających momentów. Pat Morita tak przekonująco wcielił się w swoją rolę w "Karate Kid", że otrzymał nominację do Oscara i Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego. Aktor wystąpił we wszystkich czterech częściach "Karate Kid". Pat Morita próbował w swoich sił w stand-upie, wystąpił w wielu serialach i sitcomach, między innymi w "M*A*S*H" czy kilku odcinkach "Słonecznego Patrolu". Udzielił głosu cesarzowi Chin w amerykańskiej wersji "Mulan". Pat Morita był czterokrotnie żonaty, miał piątkę dzieci. Zmarł w Las Vegas w 2005 roku.

Pat Morita w 2003 roku Arun Nevader / Contributor Getty Images

W postać Ali Mills — pierwszej miłości Daniela wcieliła się Elisabeth Shue. Aktora była wówczas u progu swojej kariery. Grała nastolatkę w "Karate Kid" podczads gdy w rzeczywistości miała 21 lat. Elizabeth Shue do dziś nie może narzekać na brak propozycji zawodowych. Wystąpiła między innymi w "Powrót do przyszłości II i III", "Babce z zakalcem", "Mieście aniołów", "Złym dotyku", "Wysokiej Fali" czy "CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas". Jednak najlepszą jej rolą okazała się postaci Sery w "Zostawić Las Vegas", za którą otrzymała nominację do Oscara. Widzowie mogli zobaczyć ją też w "The Boys" oraz kilku odcinkach "Cobra Kai". Kobieta zajmuje się też reżyserią. Mężem Elisabeth Shue jest reżyser Davis Guggenheim, z którym ma syna i dwie córki.

Elisabeth Shue w 1984 i 2024 roku Getty Images

Głównym oponentem Daniela LaRusso jest wybitny nastoletni karateka — Johnny Lawrence. W tę postać wcielił się amerykański aktor czeskiego pochodzenia, który w tamtym czasie był utalentowanym zapaśnikiem — William Zabka. Udział w filmie zainspirował go do nauki sztuk walki. Nowe umiejętności zawiodły go na profesjonalne zawody oraz do wrestlerskiego ringu. Billy Zabka był nastolatkiem występując w "Karate Kid" - miał wówczas 19 lat, a za swój występ został nominowany do nagrody Young Artist Award w kategorii najlepszy młody aktor w filmie kinowym. William Zabka jest aktorem, producentem, reżyserem i scenarzystą. Napisał i wyprodukował dramat "Most", który w 2003 roku zdobył nominację do Oscara za najlepszy krótkometrażowy film aktorki. Prywatnie ma żonę i dwójkę dzieci.

William Zabka w 1984 i 2024 roku Getty Images

