Chyba każdy zna osobę, która z lekkością wchodzi w rozmowy z nieznajomymi, zręcznie żonglując tematami. Ale nawet jeśli small talk nie przychodzi ci naturalnie, warto go docenić. Zamiast traktować go jako kłopotliwą formalność, podejdź do niego jak do narzędzia - okazji do nawiązania kontaktu i lepszego zrozumienia innych.