Który kwas dla kogo?

Nie ma jednego uniwersalnego kwasu, który sprawdzi się u każdego. Klucz do sukcesu to dobranie odpowiedniego rodzaju i stężenia do potrzeb swojej skóry. Oto jak to zrobić:

Dla skóry tłustej i trądzikowej - tutaj królem jest kwas salicylowy (BHA). Jako jedyny przenika przez warstwę sebum i oczyszcza pory od środka, dzięki czemu świetnie radzi sobie z zaskórnikami, wypryskami i nadmiernym błyszczeniem. Działa także przeciwzapalnie, więc pomaga wyciszyć aktywne zmiany trądzikowe. Dobrze sprawdzą się też kwasy AHA, np. migdałowy, który delikatnie złuszcza, ale nie podrażnia.

Dla skóry suchej i odwodnionej - najlepszym wyborem będzie kwas mlekowy (AHA). Oprócz działania złuszczającego ma właściwości nawilżające, więc nie powoduje przesuszenia ani nieprzyjemnego ściągnięcia. Skutecznie usuwa martwy naskórek, sprawiając, że skóra staje się bardziej miękka i promienna. Można też sięgnąć po PHA, które nie tylko delikatnie eksfoliują, ale także wzmacniają barierę hydrolipidową.

Dla skóry szarej, zmęczonej, pozbawionej blasku - tu sprawdzi się kwas glikolowy (AHA), który działa najintensywniej spośród kwasów AHA. Głęboko przenika w skórę, stymulując odnowę komórkową i produkcję kolagenu. Efekt? Gładka, napięta i rozświetlona cera. Warto również rozważyć kwas ferulowy, który działa antyoksydacyjnie, walczy z wolnymi rodnikami i pomaga w regeneracji.

Dla skóry wrażliwej, naczynkowej i podrażnionej - mocne złuszczanie może pogorszyć stan skóry, dlatego najlepszym wyborem są kwasy PHA (glukonolakton, kwas laktobionowy). Są łagodniejsze od AHA i BHA, ale skutecznie wygładzają skórę i poprawiają jej nawilżenie. Dodatkowo działają przeciwzapalnie, co sprawia, że są idealne dla osób ze skłonnością do zaczerwienień i podrażnień.

Dla skóry z przebarwieniami i nierównym kolorytem - przebarwienia, plamy posłoneczne czy ślady po trądziku najlepiej redukują kwasy AHA, szczególnie kwas glikolowy i kwas kojowy. Stymulują odnowę naskórka, rozjaśniają plamy pigmentacyjne i wyrównują koloryt cery. Warto także połączyć je z kwasem azelainowym, który dodatkowo działa przeciwzapalnie i sprawdzi się również przy trądziku różowatym.

Mity, które warto obalić

Jeden z najczęstszych mitów? "Kwasy to gwarancja podrażnień i łuszczenia." Nic bardziej mylnego. Jeśli stopniowo przyzwyczajasz skórę i wybierasz odpowiednie stężenie, nie musisz obawiać się efektu "węża zrzucającego skórę". Drugi mit to przekonanie, że latem trzeba całkowicie z nich rezygnować. Oczywiście, słońce i kwasy to nie zawsze dobre połączenie, ale ochrona SPF + rozsądne stosowanie (np. tylko wieczorem) pozwala cieszyć się ich działaniem przez cały rok.

Jak uniknąć błędów?

Najważniejsza zasada: cierpliwość. Kwasy to nie sprint, a maraton - efekty nie pojawią się po jednym użyciu. Zaczynaj od niższych stężeń i obserwuj skórę. Łączenie kwasów? Możliwe, ale z głową - na przykład BHA z AHA mogą działać synergicznie, ale mieszanie ich z retinolem czy witaminą C wymaga ostrożności. I najważniejsze - jeśli coś podrażnia, to nie znaczy, że "działa mocniej". Skóra powinna być zdrowsza, a nie zaczerwieniona i bolesna.



