Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba przeciąć lęk niczym ciężką, ciemną kurtynę. Twój intelekt jest ostry jak miecz i oświeca ignorancję swoim blaskiem. Masz dość siły, by nie bać się zrozumieć, wyciągnąć konsekwencji i wybaczyć. Kochaj, jeśli chcesz, ale siebie zawsze szanuj. W finansach możesz mieć do czynienia z kobietą, która bezwzglednie dąży do celu. W zdrowiu uwaga na problemy z oczami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska