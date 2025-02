Sześć faktów na temat kawy zbożowej

Napój dla osób, które chcą (lub muszą) unikać kofeiny - to pierwsze skojarzenie, które przychodzi do głowy, kiedy myślimy o kawie zbożowej. Często przywołuje ponadto wspomnienia z dzieciństwa, ponieważ jej łagodny smak jest uwielbiany również przez najmłodszych . Niektórzy pójdą nawet o krok dalej i stwierdzą, iż kawa zbożowa łączy pokolenia , gdyż nie tylko wnuki, ale i dziadkowie mogą cieszyć się gorącym kubkiem aromatycznego napoju z obowiązkową kremową pianką. To jednak nie koniec skojarzeń- oto sześć bardziej i mniej oczywistych faktów na temat kawy zbożowej.

Kawa zbożowa to jednak nie tylko smaczny napój, co wynika z prostego składu, ale i naturalny sposób na wsparcie zdrowia . Dzięki zawartości błonnika wspomaga trawienie i pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego. Może usprawnić perystaltykę jelit, może pomóc pozbyć się zaparć, czy także może pomóc ograniczyć dolegliwości związane z refluksem oraz zgagą. Ponadto jest źródłem witamin i minerałów m.in. magnezu, potasu, fosforu, żelaza, cynku oraz witamin D, A i z grupy B. Kawa zbożowa z dodatkiem cykorii jest z kolei źródłem prebiotyków. Powstała także linia funkcjonalna Inki. Dodatek magnezu może przyczynić się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Dodatek wapnia i witamin może pomóc w utrzymaniu zdrowych kości. Efekt? Napoje, które mogą pomóc zachować równowagę i dobrze czuć się na co dzień.

Choć to właśnie Inka Klasyczna w czerwonym opakowaniu jest najczęściej wybierana przez Polaków, marka oferuje również wiele innych wariantów - od linii smakowych, takich jak Inka Karmelowa, Mleczna, Czekoladowa czy Kokosowa, po produkty z linii funkcjonalnej jak Inka Magnez, Błonnik, Wapń i witaminy, produkty BIO, Inkę bezglutenową czy propozycje sezonowe. Innymi słowy, każdy znajdzie coś dla siebie. A to oznacza także, że kawa zbożowa jest świetną bazą do eksperymentów i inspiracją do tworzenia nowych smaków. Można dodać do niej cynamon, miód, kardamon, anyż, wanilię, syrop czy odrobinę kakao i stworzyć w ten sposób rozgrzewający napój na zimowe wieczory. Natomiast latem łatwo przygotujemy różnego rodzaju warianty mrożone. I niezależnie od tego, na co ostatecznie się zdecydujemy, za każdym razem wprowadzimy odrobinę kreatywności do codziennych rytuałów. Skarbnicę inspiracji, co można przygotować z kawy zbożowej i napojów roślinnych Inka wraz z pięknymi zdjęciami napojów, deserów i potraw można znaleźć na stronie internetowej marki.