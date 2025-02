10 Kielichów

W relacjach osobistych dąż do zgody. Lepiej teraz niektóre burze przeczekać, a pewne sprawy przemilczeć. Na konfrontację musi być czas i miejsce. Nie bez racji mawia się, że co nagle, to po diable. Daj komuś oswoić się z sytuacją. Podsuwaj rozwiązania i pozwól innym wierzyć, że sami na nie wpadli. W finansach możesz osiągnąć sukces dzięki pomocy krewnych. W zdrowiu uwaga na problemy z pęcherzem.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska