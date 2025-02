Większy i bardziej podłużny niż nasz rodzimy ziemniak , ma ciemniejszą skórkę i uprawiany jest w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Maniok, bo o nim mowa, można określić dalekim kuzynem naszego rodzimego ziemniaka i jest, tak jak kartofle, podobnie spożywany: jako podstawa dania obiadowego . Choć u nas najpopularniejsza i najbardziej dostępna jest mąka z manioka, czyli tapioka oraz wytwarzane z niej kulki popularne w napojach bubble tea, maniok nie jest niemożliwy do zakupu. Można z powodzeniem kupić świeże bulwy manioku na stronach internetowych i śmiało przyrządzać je podobnie jak nasze ziemniaki: gotowane, rozgniecione na puree czy upieczone - w każdej z tych wersji maniok smakuje wybornie i nie dominuje smakiem mięsnych czy warzywnych dodatków, stanowiąc doskonałą bazę do wszelkich potraw. Ale korzyści zdrowotnych wynikających z jedzenia manioka jest o wiele więcej.

Maniok to bardzo bogate źródło węglowodanów, ma ich aż ok. 90 proc. Oprócz tego znajdziemy w nim: ok. 30 proc. skrobi, 5 proc. cukrów i 2 proc. dobrze przyswajalnego białka. Ponadto maniok jest źródłem takich witamin jak:

Jakby tego było mało, maniok także reguluje poziom glukozy we krwi, przyspiesza metabolizm, zapewnia długie uczucie sytości i zawiera śladowe ilości białka, dzięki czemu mogą go spożywać osoby będące na diecie niskobiałkowej.

Maniok w formie bulwy można znaleźć w sklepach internetowych w cenie ok. 30 zł za kilogram. Tapioka, czyli mąka z manioku dostępna jest w sklepach spożywczych w cenie ok. 10 zł za kilogram.