Dokarmianie ozdobnych okazów powinno rozpocząć się wczesną wiosną, gdy gleba w ogrodzie rozmarznie. Do pracy przystępować można zazwyczaj w marcu lub na przełomie marca i kwietnia . Ten moment pozwala roślinie na skuteczną regenerację po zimie i dostarczenie jej niezbędnych składników odżywczych, które mobilizują hortensję do wzrostu. Właśnie w tym okresie możesz wykorzystać naturalny nawóz ze skórek bananów .

Naturalny nawóz pobudzi krzew hortensji do wzrostu

Naturalny nawóz pobudzi krzew hortensji do wzrostu 123RF/PICSEL

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że skórki z bananów stanowią skarbnicę cennych składników odżywczych. Nie są wyłącznie bezwartościowym odpadkiem. Przede wszystkim pomagają dostarczyć roślinom potas — kluczowy dla kwitnienia i utrzymania zdrowych liści hortensji . Są źródłem fosforu i magnezu, które z kolei wspomagają wzrost i odporność systemu korzeniowego. Skórki z banana przyczyniają się także do poprawy struktury gleby i utrzymania optymalnego dla hortensji poziomu wilgotności.

Zakopanie skórek banana bezpośrednio przy korzeniach hortensji to prosty i ekologiczny sposób na naturalne nawożenie. Dzięki stopniowemu rozkładowi uwalniają dobroczynne substancje do gleby, co stymuluje rozwój roślin i intensyfikuje kwitnienie hortensji. W tym przypadku nie ma ryzyka przenawożenia, ponieważ bazujemy wyłącznie na naturalnych składnikach.