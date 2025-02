Olej z awokado ekstra virgin pozyskiwany jest z dokładnie wyselekcjonowanych, najlepszych jakościowo owoców awokado , ponadto olej tłoczony jest przy użyciu metod mechanicznych. Wszystko odbywa się w temperaturze poniżej 50 st. C , w związku z tym mowa wówczas o oleju tłoczonym na zimno i nierafinowanym.

Olej z awokado virgin - produkcja również przebiega przy użyciu metod mechanicznych i temperaturze poniżej 50 st. C, ale w tym przypadku wykorzystuje się awokado nieco gorszej jakości .

Z kolei czysty olej z awokado , to olej rafinowany i tłoczony na gorąco . Pozyskuje się go z owoców najniższej jakości i z uwagi na fakt, że nie jest tłoczony na zimno, posiada najmniej właściwości odżywczych .

Olej z awokado to doskonałe źródło kwasów tłuszczowych , zwłaszcza jednonienasyconych , które wykazuje właściwości prozdrowotne. W związku z tym warto wyróżnić przede wszystkim kwas oleinowy , którego jest najwięcej, a to z kolei świetna wiadomość, bowiem ten jednonienasycony kwas tłuszczowy omega-9 poprawia kondycję serca . Kwas oleinowy charakteryzuje się również silnym działaniem przeciwmiażdżycowym .

Olej z awokado dostarcza również witaminy E, A, C, H, K, witamin z grupy B oraz luteinę. To jednak nie wszystko, ponieważ w oleju z awokado znajdziemy także potas, mangan, fosfor i krzem. Olej z awokado to skarbnica aktywnych biologicznie fitozwiązków, polifenoli i flawonoidów. Z kolei skwalen, który również występuje w oleju, cechuje się działaniem przeciwzapalnym.