Jak wynika z informacji podanych na stronie podatki.gov.pl, z ulgi na internet mogą skorzystać osoby, które osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej bądź ryczałtem ewidencjonowanym i które poniosły w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem sieci internetowej . Co więcej, prawo do rzeczonej ulgi przysługuje tym, którzy w poprzednich latach nie korzystali z tego odliczenia bądź korzystali z niego po raz pierwszy w zeznaniu za 2023 rok.

Warto pamiętać o tym, że podatnicy chcący skorzystać z ulgi na internet powinni dokumentować wydatki związane z uzyskaniem dostępu do sieci. Mogą to być faktury i rachunki wraz z potwierdzeniem ich opłaty (na przykład potwierdzeniem przelewu). Co ważne – odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, opłatą aktywacyjną czy serwisem, rozbudową lub modernizacją instalacji sieciowej.